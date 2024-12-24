الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«هيلو فريش» الألمانية لمستلزمات الوجبات الغذائية تعيد شراء كمية من أسهمها

«هيلو فريش» الألمانية لمستلزمات الوجبات الغذائية تعيد شراء كمية من أسهمها
24 ديسمبر 2024 12:36

 


برلين (د ب أ)
أعلنت شركة مستلزمات الوجبات الغذائية هيلو فريش الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارتها وافق على إطلاق برنامج إضافي لإعادة شراء كمية من أسهمها بقيمة 75 مليون يورو (78 مليون دولار).
وقالت الشركة: إن برنامج إعادة شراء الأسهم سيبدأ يوم 2 يناير على أقرب تقدير، ويستمر حتى 31 ديسمبر المقبل.
وأنهت الشركة، يوم 17 ديسمبر الحالي، برنامجاً لإعادة شراء أسهم بقيمة 150 مليون يورو، حيث تضمن إعادة شراء أسهم بقيمة 113.25 مليون يورو، وإعادة شراء كمية من السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 36.75 مليون يورو.

أخبار ذات صلة
الأسهم الأوروبية تفتح على تراجع
أسهم أوروبا تسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع
الأسهم الأوروبية
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
كأس دبي الفضية للبولو تنطلق 16 يناير
الرياضة
كأس دبي الفضية للبولو تنطلق 16 يناير
اليوم 15:30
"الإمارات للدواء" توصي بتبني الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التصنيع والتوزيع
علوم الدار
"الإمارات للدواء" توصي بتبني الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التصنيع والتوزيع
اليوم 15:25
23.8 % نمو شهادات المنشأ الصادرة عن «غرفة أبوظبي» خلال 5 أشهر
اقتصاد
«غرفة أبوظبي» تؤسس مجموعة عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
اليوم 15:17
نادي الشطرنج: دعم حاكم الفجيرة مهّد لتحقيق الإنجاز الآسيوي الاستثنائي
الرياضة
نادي الشطرنج: دعم حاكم الفجيرة مهّد لتحقيق الإنجاز الآسيوي الاستثنائي
اليوم 15:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©