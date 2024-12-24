«هيلو فريش» الألمانية لمستلزمات الوجبات الغذائية تعيد شراء كمية من أسهمها



برلين (د ب أ)

أعلنت شركة مستلزمات الوجبات الغذائية هيلو فريش الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارتها وافق على إطلاق برنامج إضافي لإعادة شراء كمية من أسهمها بقيمة 75 مليون يورو (78 مليون دولار).

وقالت الشركة: إن برنامج إعادة شراء الأسهم سيبدأ يوم 2 يناير على أقرب تقدير، ويستمر حتى 31 ديسمبر المقبل.

وأنهت الشركة، يوم 17 ديسمبر الحالي، برنامجاً لإعادة شراء أسهم بقيمة 150 مليون يورو، حيث تضمن إعادة شراء أسهم بقيمة 113.25 مليون يورو، وإعادة شراء كمية من السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 36.75 مليون يورو.