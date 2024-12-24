الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تفاهم بين «أبوظبي العالمي» و«إيكونومي ميدل إيست»

تفاهم بين «أبوظبي العالمي» و«إيكونومي ميدل إيست»
24 ديسمبر 2024 13:45

أبوظبي (الاتحاد)
وقعت «إيكونومي ميدل إيست»، وأبوظبي العالمي ADGM مذكرة تفاهم، خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2024، للإعلان عن شراكتهما في النسخة الثانية من «قمة إيكونومي ميدل إيست»، المزمع انعقادها في 15مايو 2025. 
وقّع مذكرة التفاهم كل من جو شدياق، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي سي ميديا، ناشر مجلة «إيكونومي ميدل إيست»، ومحمد المهيري، رئيس الاتصال المؤسسي في ADGM.
من المتوقع أن تجتذب القمة رواد الأعمال وأصحاب الرؤى الاستثمارية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، مما يضمن تنوع المشاركة، وتوسيع نطاق الوصول على مستوى عالمي.في هذا السياق، قال جو شدياق، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي سي ميديا، ناشر مجلة «إيكونومي ميدل إيست»،«تعكس هذه الشراكة مع ADGM التزامنا العميق بتحفيز المناقشات التحويلية التي تعزز التعاون والابتكار في جميع أرجاء المنطقة، ما يسهم في صياغة اقتصاد عالمي أقوى وأكثر تلاحماً».
من جانبه، أعرب محمد المهيري، رئيس الاتصال المؤسسي في ADGM، عن سعادته بالتعاون مع «إيكونومي ميدل إيست» مرة أخرى لاستضافة هذه القمة البارزة، مؤكداً أنها تهدف إلى تعزيز بيئة اقتصادية نابضة ومترابطة.

أخبار ذات صلة
20 ألف مشارك في أسبوع أبوظبي المالي 2024
تعاون «أبوظبي العالمي» و«الداخلية» لمكافحة الجرائم المالية في الأصول الافتراضية

وأضاف قائلاً: «نتطلع إلى الحوارات الملهمة في قمة العام المقبل التي ستشرّع آفاقاً جديدة للابتكار والاستدامة والنمو المستدام».

سوق أبوظبي العالمي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
كأس دبي الفضية للبولو تنطلق 16 يناير
الرياضة
كأس دبي الفضية للبولو تنطلق 16 يناير
اليوم 15:30
"الإمارات للدواء" توصي بتبني الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التصنيع والتوزيع
علوم الدار
"الإمارات للدواء" توصي بتبني الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التصنيع والتوزيع
اليوم 15:25
23.8 % نمو شهادات المنشأ الصادرة عن «غرفة أبوظبي» خلال 5 أشهر
اقتصاد
«غرفة أبوظبي» تؤسس مجموعة عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
اليوم 15:17
نادي الشطرنج: دعم حاكم الفجيرة مهّد لتحقيق الإنجاز الآسيوي الاستثنائي
الرياضة
نادي الشطرنج: دعم حاكم الفجيرة مهّد لتحقيق الإنجاز الآسيوي الاستثنائي
اليوم 15:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©