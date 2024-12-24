تفاهم بين «أبوظبي العالمي» و«إيكونومي ميدل إيست»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «إيكونومي ميدل إيست»، وأبوظبي العالمي ADGM مذكرة تفاهم، خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2024، للإعلان عن شراكتهما في النسخة الثانية من «قمة إيكونومي ميدل إيست»، المزمع انعقادها في 15مايو 2025.

وقّع مذكرة التفاهم كل من جو شدياق، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي سي ميديا، ناشر مجلة «إيكونومي ميدل إيست»، ومحمد المهيري، رئيس الاتصال المؤسسي في ADGM.

من المتوقع أن تجتذب القمة رواد الأعمال وأصحاب الرؤى الاستثمارية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، مما يضمن تنوع المشاركة، وتوسيع نطاق الوصول على مستوى عالمي.في هذا السياق، قال جو شدياق، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي سي ميديا، ناشر مجلة «إيكونومي ميدل إيست»،«تعكس هذه الشراكة مع ADGM التزامنا العميق بتحفيز المناقشات التحويلية التي تعزز التعاون والابتكار في جميع أرجاء المنطقة، ما يسهم في صياغة اقتصاد عالمي أقوى وأكثر تلاحماً».

من جانبه، أعرب محمد المهيري، رئيس الاتصال المؤسسي في ADGM، عن سعادته بالتعاون مع «إيكونومي ميدل إيست» مرة أخرى لاستضافة هذه القمة البارزة، مؤكداً أنها تهدف إلى تعزيز بيئة اقتصادية نابضة ومترابطة.

وأضاف قائلاً: «نتطلع إلى الحوارات الملهمة في قمة العام المقبل التي ستشرّع آفاقاً جديدة للابتكار والاستدامة والنمو المستدام».