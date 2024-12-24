«المالية» تنظم ورشة عمل حول «تحليل البيانات»

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة المالية ورشة عمل حول تحليل البيانات بهدف ترسيخ بيئة عمل تعتمد على تحليل البيانات في عملية اتخاذ قرارات أكثر دقة، وبما يسهم في رفع كفاءة وفعالية عمليات الوزارة، وتعزيز التحول الرقمي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

حضر ورشة العمل يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومشاركة عدد من مديري الإدارات في الوزارة، حيث شهد الحدث سلسلة من الفعاليات التي ركزت على أهمية التحليل القائم على البيانات، ودوره في تعزيز الحوكمة، ودعم القرارات الاستراتيجية.

وقال يونس حاجي الخوري: «تأتي هذه الورشة في إطار التزام وزارة المالية بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال تحليل البيانات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة جزءاً من نهج استراتيجي يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الحوكمة المؤسسية. إننا ندرك أهمية البيانات كركيزة أساسية لاتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية وواقعية، ما يساهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الأهداف الوطنية».

وأضاف: «من خلال هذه المبادرة، تسعى الوزارة إلى بناء منظومة متكاملة لتحليل البيانات تُعزز من قدرتنا على الاستجابة للتحديات وتطوير الحلول المبتكرة. كما أن تمكين الموظفين بالأدوات والتقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، يعكس التزامنا بترسيخ ثقافة الابتكار ودعم التحول الرقمي، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية«نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071».

وتضمنت الورشة، عروضاً توضيحية تفاعلية جرى خلالها تسليط الضوء على أحدث تقنيات التحليل الذاتي وطرق تحسين الأداء باستخدام أدوات مبتكرة، إلى جانب استعراض مسيرة التحول الرقمي في الوزارة منذ عام 2017، بما في ذلك تطبيق تحليل البيانات الضخمة وإنشاء بحيرة البيانات، وقصص النجاح في تطوير لوحات بيانات تفاعلية لتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية.

واختتم الحدث بجلسة نقاشية تناولت التحديات والفرص المستقبلية في مجال تحسين استخدام البيانات وتطوير التعاون بين الإدارات المختلفة، وتمكين الموظفين بالتكنولوجيا الحديثة.