الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المالية» تنظم ورشة عمل حول «تحليل البيانات»

«المالية» تنظم ورشة عمل حول «تحليل البيانات»
24 ديسمبر 2024 13:47

دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية ورشة عمل حول تحليل البيانات بهدف ترسيخ بيئة عمل تعتمد على تحليل البيانات في عملية اتخاذ قرارات أكثر دقة، وبما يسهم في رفع كفاءة وفعالية عمليات الوزارة، وتعزيز التحول الرقمي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
حضر ورشة العمل يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومشاركة عدد من مديري الإدارات في الوزارة، حيث شهد الحدث سلسلة من الفعاليات التي ركزت على أهمية التحليل القائم على البيانات، ودوره في تعزيز الحوكمة، ودعم القرارات الاستراتيجية.

وقال يونس حاجي الخوري: «تأتي هذه الورشة في إطار التزام وزارة المالية بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال تحليل البيانات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة جزءاً من نهج استراتيجي يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الحوكمة المؤسسية. إننا ندرك أهمية البيانات كركيزة أساسية لاتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية وواقعية، ما يساهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الأهداف الوطنية».
وأضاف: «من خلال هذه المبادرة، تسعى الوزارة إلى بناء منظومة متكاملة لتحليل البيانات تُعزز من قدرتنا على الاستجابة للتحديات وتطوير الحلول المبتكرة. كما أن تمكين الموظفين بالأدوات والتقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، يعكس التزامنا بترسيخ ثقافة الابتكار ودعم التحول الرقمي، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية«نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071».
وتضمنت الورشة، عروضاً توضيحية تفاعلية جرى خلالها تسليط الضوء على أحدث تقنيات التحليل الذاتي وطرق تحسين الأداء باستخدام أدوات مبتكرة، إلى جانب استعراض مسيرة التحول الرقمي في الوزارة منذ عام 2017، بما في ذلك تطبيق تحليل البيانات الضخمة وإنشاء بحيرة البيانات، وقصص النجاح في تطوير لوحات بيانات تفاعلية لتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية.

أخبار ذات صلة
«المالية» تعدل بعض أحكام القرارات الوزارية الضريبية
«المالية» تبحث تعزيز التعاون المالي مع بنك التنمية الأوراسي

واختتم الحدث بجلسة نقاشية تناولت التحديات والفرص المستقبلية في مجال تحسين استخدام البيانات وتطوير التعاون بين الإدارات المختلفة، وتمكين الموظفين بالتكنولوجيا الحديثة.

وزارة المالية
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
كأس دبي الفضية للبولو تنطلق 16 يناير
الرياضة
كأس دبي الفضية للبولو تنطلق 16 يناير
اليوم 15:30
"الإمارات للدواء" توصي بتبني الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التصنيع والتوزيع
علوم الدار
"الإمارات للدواء" توصي بتبني الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التصنيع والتوزيع
اليوم 15:25
23.8 % نمو شهادات المنشأ الصادرة عن «غرفة أبوظبي» خلال 5 أشهر
اقتصاد
«غرفة أبوظبي» تؤسس مجموعة عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
اليوم 15:17
نادي الشطرنج: دعم حاكم الفجيرة مهّد لتحقيق الإنجاز الآسيوي الاستثنائي
الرياضة
نادي الشطرنج: دعم حاكم الفجيرة مهّد لتحقيق الإنجاز الآسيوي الاستثنائي
اليوم 15:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©