ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم العالمية في أسبوع تداول مختصر بسبب العطلات



هونج كونج (أ ب)

ارتفعت معظم مؤشرات الأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء، بعدما تجاوزت الأسهم في «وول ستريت» بداية متقلبة لتغلق على ارتفاع مع نهاية تعاملات أمس الاثنين في مستهل أسبوع تداول مختصر بسبب العطلات.

وسجلت الأسواق الصينية مكاسب بأكثر من 1% بعدما تعهد وزير المالية الصيني باتباع نهج أكثر فعالية للإنفاق الحكومي في العام المقبل. وستغلق الأسواق في الولايات المتحدة في الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت الشرقي اليوم الثلاثاء بمناسبة عشية عيد الميلاد وستظل مغلقة غداً الأربعاء بمناسبة عيد الميلاد.

وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني في التداولات الأوروبية المبكرة بنسبة 0.4% ليصل إلى 8132.66 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.5% ليصل إلى 7311.46 نقطة. وكانت الأسواق في ألمانيا مغلقة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، فيما استقرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي من دون تغيير. وهبط مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.3% ليصل إلى 39036.85 نقطة. وارتفعت أسهم هوندا بأكثر من 16% بعدما أعلنت شركة السيارات اليابانية العملاقة عن إعادة شراء أسهم تصل قيمتها إلى 1.1 تريليون ين (7 مليارات دولار)، كما أعلنت إجراء محادثات اندماج مع شركة نيسان.

وقالت الشركتان إنهما وقعتا مذكرة تفاهم، أمس الاثنين، وإن شركة ميتسوبيشي موتورز، العضو الأصغر في تحالف نيسان، وافقت هي الأخرى على الانضمام إلى المحادثات بشأن دمج أعمالها. وارتفعت أسهم شركة نيسان بنسبة 6 % اليوم الثلاثاء.

كما تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.1% ليصل إلى 2440.52 نقطة. وصعد مؤشر هانج سنج بنسبة 1.1% ليصل إلى 20098.29 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 1.3% ليصل إلى 3393.53 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2% ليصل إلى 8220.90 نقطة. وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.1%.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة «وول ستريت» الأميركية على ارتفاع مع نهاية تعاملات أمس الاثنين في مستهل أسبوع تداول مختصر بسبب العطلات. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعاً بنسبة 0.2%، ليصل إلى 42906.95 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 1 %، ليصل إلى 19764.89 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7%، ليصل إلى 5974.07 نقطة.

وفي سوق الطاقة، اليوم الثلاثاء، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بواقع 48 سنتاً ليصل إلى 69.72 دولار للبرميل في التداولات الإلكترونية في بورصة نيويورك التجارية، كما ارتفع سعر خام برنت، الوسيط العالمي، بواقع 50 سنتاً ليصل إلى 72.82 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 157.04 ين ياباني من 157.17 ين. وتراجع اليورو ليصل إلى 1.0400 دولار من 1.0405 دولار.