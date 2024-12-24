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اقتصاد

4.8 مليون نزيل بـ«فنادق أبوظبي» حتى أكتوبر

4.8 مليون نزيل بـ«فنادق أبوظبي» حتى أكتوبر
25 ديسمبر 2024 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي استقبال فنادق الإمارة 4.8 مليون نزيل حتى أكتوبر 2024، مسجِّلةً زيادة بنسبة 27% في عدد النزلاء الدوليين مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023. 
استقبلت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أكثر من 3.9 مليون زائر عبر البرامج الثقافية والفنية والمعالم ومواقع الفعاليات لغاية شهر أكتوبر 2024، مع زيادة بنسبة 21% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ما يُبرز نجاح المبادرات الثقافية التي تستلهم عناصر الحداثة والمعاصرة بالتمازج مع أصالة التقاليد العريقة والتراث الثقافي. وقال سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «كانت رحلتنا تحوُّلية التزاماً بأعلى معايير الأداء والإنجاز المعتمَدة عالمياً، بينما نواصل مشاركة أبوظبي مع العالم برؤية واضحة مُحدَّدة المعالم رسمتها استراتيجية السياحة 2030 المحدَّثة واستراتيجية الثقافة، حيث حقَّقنا نتائج باهرة تعكس حِرصنا والتزام أبوظبي بالتميُّز والنمو المستدام، وتُبرز تأثير الجهود المنسقة في تطوير الوجهات والمشهد الثقافي العام».
وأضاف: «من خلال صياغة تجارب أصيلة، وتطوير بنيتنا التحتية، وبناء القدرات وتعزيز المواهب، والمشاركة المجتمعية الملهمة والفاعلة، والشراكات الاستراتيجية الوطنية والعالمية، نُسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وريادتها عالمياً في قطاع السياحة والثقافة». واستقبلت أبوظبي من يناير إلى أكتوبر 2024 نحو 4.8 مليون نزيل في الفنادق، متجاوزةً الأرقام قبل جائحة «كوفيد»، وحقَّقت زيادة بنسبة 27% في عدد النزلاء الدوليين من 26 سوقاً رئيساً، تشمل الهند والصين وروسيا والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ومع توافر أكثر من 34.398 غرفة فندقية حتى سبتمبر 2024، تخطِّط أبوظبي لإضافة أكثر من 360 غرفة حتى نهاية عام 2024، و1.000 غرفة خلال عام 2025، لدعم الطلب المتزايد من الزوّار الدوليين. 
ووسَّعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جهودها الترويجية إلى 27 سوقاً في 2024 مقارنةً بـ11 سوقاً في 2019، لتعزيز حضورها العالمي. وبالتوازي مع شراكات فاعلة وأساسية مع قطاع الطيران، شهدت أبوظبي قدرة استقطاب مسافرين وحجوزات مقاعد طيران بلغت 17.5 مليون مقعد في 2024، بزيادة 26% مقارنةً بعام 2023.
مؤتمرات ومعارض
تحت مظلة وجهود مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، استضافت الإمارة 20 فعالية ضخمة في 2024، بزيادة 15% عن 2023. واجتذبت إلى هذه الفعاليات 1.15 مليون مشارك، ما يمثِّل نمواً سنوياً بنسبة 20% في أعداد المشاركين، ويُسهم في تعزيز سمعة أبوظبي وجهةً رائدةً لسياحة الأعمال.
وشهدت المواقع الثقافية والمكتبات والمتاحف التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أكثر من 3.9 مليون زائر حتى أكتوبر 2024، بزيادة 21% مقارنةً بعام 2023.  وبلغ عدد الحضور في الفعاليات الثقافية الرئيسية لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي نحو 700.000 شخص بين يناير وأكتوبر 2024، بزيادة 26% مقارنةً بالفترة نفسها في 2023. واستقبلت الأنشطة التعليمية الثقافية نحو 540.000 مشارك حتى أكتوبر 2024، بزيادة 43% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023.

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