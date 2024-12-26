الخميس 26 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«راكز» تختتم فعاليات سلسلة النمو لعام 2024

«راكز» تختتم فعاليات سلسلة النمو لعام 2024
26 ديسمبر 2024 17:11


رأس الخيمة (الاتحاد)
اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) فعاليات سلسلة النمو لعام 2024 بنجاح، حيث شهد مركز كومباس للأعمال الحفل الختامي الذي جمع نخبة من قادة الأعمال والمشاركين في الفعاليات السابقة لمد جسور التواصل وفتح باب الحوار وتبادل الرؤى التي أثرت في مسارات الأعمال.
وجاء الحفل تتويجاً لعام حافل بالأنشطة التي ركزت على تمكين روّاد الأعمال وتعزيز شبكاتهم المهنية، مما أسهم في تزويدهم بالمعرفة والاستراتيجيات الفعالة.
واستضافت سلسلة النمو هذا العام عشر جلسات غنية بالمحتوى، بمشاركة نخبة من الخبراء البارزين من مختلف القطاعات مثل التمويل والتسويق والصحة والإعلام والقطاعات الحكومية وغيرها.
واستقطبت السلسلة اهتمام أكثر من 1000 مشارك من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الباحثين عن فرص جديدة للتعلم والتواصل وتنمية أعمالهم.
وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: تعكس سلسلة النمو من راكز التزامنا المستمر بتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع من تحقيق نجاح مستدام، وركزت نسخة 2024 على تقديم استراتيجيات عملية ورؤى مبتكرة، إلى جانب بناء شبكات قوية تُسهم في دعم نمو الأعمال وتطويرها.
وتميز الحدث الختامي للسلسلة بمنصة استثنائية جمعت المشاركين لإعادة استكشاف أبرز الدروس المستفادة وتعزيز التواصل مع نظرائهم وتبادل أفكار ملهمة مع نخبة من المتحدثين البارزين. كما أتاح الحدث فرصة قيمة لاستعراض قصص النجاح والتحديات واستشراف آفاق وخطط الأعمال لعام 2025.
وأكد المشاركون على دور السلسلة في تطوير أعمالهم وصقل مهاراتهم.

أخبار ذات صلة
تعاون بين «راكز» و«دي إتش إل» لدعم الشركات الصغيرة
هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي
علوم الدار
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي
اليوم 19:05
علي ربيع
الترفيه
علي ربيع.. مدرّس «الصفا الثانوية بنات»
اليوم 19:30
سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا
الأخبار العالمية
لافروف يوجه اتهاما إلى فرنسا بشأن أوكرانيا
اليوم 19:24
مدافع ليفركوزن يستعد للرحيل إلى برشلونة
الرياضة
مدافع ليفركوزن يستعد للرحيل إلى برشلونة
اليوم 19:11
هاليب تغيب عن «أستراليا للتنس» بسبب «الألم»
هاليب تغيب عن «أستراليا للتنس» بسبب «الألم»
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©