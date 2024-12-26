«راكز» تختتم فعاليات سلسلة النمو لعام 2024



رأس الخيمة (الاتحاد)

اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) فعاليات سلسلة النمو لعام 2024 بنجاح، حيث شهد مركز كومباس للأعمال الحفل الختامي الذي جمع نخبة من قادة الأعمال والمشاركين في الفعاليات السابقة لمد جسور التواصل وفتح باب الحوار وتبادل الرؤى التي أثرت في مسارات الأعمال.

وجاء الحفل تتويجاً لعام حافل بالأنشطة التي ركزت على تمكين روّاد الأعمال وتعزيز شبكاتهم المهنية، مما أسهم في تزويدهم بالمعرفة والاستراتيجيات الفعالة.

واستضافت سلسلة النمو هذا العام عشر جلسات غنية بالمحتوى، بمشاركة نخبة من الخبراء البارزين من مختلف القطاعات مثل التمويل والتسويق والصحة والإعلام والقطاعات الحكومية وغيرها.

واستقطبت السلسلة اهتمام أكثر من 1000 مشارك من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الباحثين عن فرص جديدة للتعلم والتواصل وتنمية أعمالهم.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: تعكس سلسلة النمو من راكز التزامنا المستمر بتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع من تحقيق نجاح مستدام، وركزت نسخة 2024 على تقديم استراتيجيات عملية ورؤى مبتكرة، إلى جانب بناء شبكات قوية تُسهم في دعم نمو الأعمال وتطويرها.

وتميز الحدث الختامي للسلسلة بمنصة استثنائية جمعت المشاركين لإعادة استكشاف أبرز الدروس المستفادة وتعزيز التواصل مع نظرائهم وتبادل أفكار ملهمة مع نخبة من المتحدثين البارزين. كما أتاح الحدث فرصة قيمة لاستعراض قصص النجاح والتحديات واستشراف آفاق وخطط الأعمال لعام 2025.

وأكد المشاركون على دور السلسلة في تطوير أعمالهم وصقل مهاراتهم.