%23 نمو مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات خلال 6 أشهر

يوسف العربي (أبوظبي)

ارتفعت مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات، خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 23.1% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب مؤسسة «أي دي سي» المتخصصة في بيانات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت المؤسسة لـ«الاتحاد»، أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة «Notebook» استحوذت على ما نسبته 76.9% من إجمالي شحنات الكمبيوتر إلى الدولة مقابل 23.1% للكمبيوتر المكتبي «Desktop».

ووفق بيانات المؤسسة بلغ متوسط سعر البيع لجهاز الكمبيوتر المكتبي نحو 2367 درهماً «645 دولاراً» مقابل متوسط سعر بيع لجهاز الكمبيوتر المحمول بلغ نحو 3031 درهماً «826 دولاراً».

وخليجياً بلغ حجم شحنات الكمبيوتر إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي 1.84 مليون وحدة، بنمو بنسبة 11.0% على أساس سنوي

وقال إسحاق نجاتيا، محلل أبحاث أول في شركة «أي دي سي»: أدت بعض الصفقات التجارية الكبرى في عام 2024 إلى ارتفاع أداء سوق الكمبيوتر في دولة الإمارات متوقعاً استقرار السوق بعد هذه الصفقات.

وعالمياً وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي يُظهر علامات التعافي، إلا أن شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية التقليدية في جميع أنحاء العالم انخفضت بنسبة 2.4% على أساس سنوي إلى 68.8 مليون وحدة، خلال الربع الثالث من عام 2024 وفقاً للنتائج الأولية من «أي دي سي» وأدت عوامل بما في ذلك ارتفاع التكاليف وتجديد المخزون إلى زيادة في الشحنات في الربع السابق، مما أدى إلى دورة مبيعات أبطأ قليلاً.

وقال جيتيش أوبراني، مدير الأبحاث في «أي دي سي»: عاد الطلب بلا شك على أجهزة الكمبيوتر الشخصية بين المستهلكين والمشترين التجاريين، ومع ذلك، لا يزال جزء كبير من الطلب مركّزاً على مستوى المبتدئين بفضل التعافي الاقتصادي وموسم العودة إلى المدرسة في أميركا الشمالية.

وأضاف: من المتوقع أن تدفع أجهزة الكمبيوتر الشخصية الأحدث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى جانب رقائق «إنتل»، «إيه إم دي» المكافئة بالإضافة إلى أجهزة «ماك» التي تعتمد على «إم 4» من «آبل» قطاع الأجهزة الفاخرة في الأشهر المقبلة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يصل الذكاء الاصطناعي إلى الانتشار في مرحلة ما في نهاية هذا العقد، ولذلك فإن الوصول إلى السوق الشامل سيستغرق وقتاً أطول من المتوقع، حتى عام 2026.

ووفق لين هوانج نائب رئيس الأبحاث للأجهزة والشاشات في «أي دي سي» سيكون العام المقبل والتغيير إلى حد كبير حول تطوير البرامج وحالات الاستخدام والجمهور المستهدف لهذه الأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.