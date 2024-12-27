«الشارقة لريادة الأعمال» يفتح باب الترشح لجوائز «سفي 2025»



الشارقة (الاتحاد)

أعلن «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» فتح باب الترشح لجوائز «سيفي» 2025 SEFFY، التي تكرم الجهود الاستثنائية لمؤسسي الشركات والموجهين والرواد والداعمين، وتحتفي بإسهاماتهم في تعزيز النمو والابتكار والتأثير الإيجابي في مشهد ريادة الأعمال، ضمن خمس فئات، هي «الموجّه المتميز»، و«التأثير الاجتماعي»، و«التكنولوجيا»، و«داعم المنظومة»، و«النجم الصاعد»، وذلك خلال المهرجان الأكبر من نوعه في المنطقة، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).

ومن خلال التركيز على الابتكار والمرونة، تتجاوز الجوائز دورها في تكريم التميز الفردي والمؤسسي لتجسد رسالة «شراع» وأهدافه في تمكين رواد الأعمال، وتزويدهم بالفرص لاستكشاف أسواق جديدة، وبناء شراكات استراتيجية، والوصول إلى موارد وخبرات تعزز نمو مشاريعهم على المستوى العالمي.

ويستمر استقبال طلبات الترشح لجوائز «سفي» 2025 SEFFY حتى 19 يناير 2025، ويدعو المهرجان جميع الموجهّين والمؤسسات والمساهمين في منظومة الأعمال من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة وتقديم طلبات ترشحهم على الرابط: https://sharjahef.com/seffy-awards-2025، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال فعاليات المهرجان الذي يقام يومي 1 و2 فبراير في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار».

وقالت عبير الأميري، مدير إدارة الشراكات والبرامج في «شراع»: «يوفر الفوز بجوائز سفي SEFFY منصة للنمو، ويتيح لهم مجالات تعزيز حضورهم في منظومة الأعمال والوصول إلى شبكة (شراع) العالمية من الشركاء والمستثمرين والأسواق والمتعاونين، فقد صممنا هذه الجوائز لتحديد الأفكار المتميزة وتعزيز إنجازات الفائزين، ومساعدتهم على ترسيخ مكانتهم وأدوارهم القيادية في تخصصاتهم، إلى جانب فتح مسارات جديدة أمامهم للتوسع وإحداث التأثير الإيجابي».

وتكرم «جائزة الموجّه المتميّز» الأفراد الذين شاركوا تجاربهم وخبراتهم، وحرصوا على توجيه رواد الأعمال الناشئين نحو النجاح المستدام، حيث يلعب الموجهون دوراً أساسياً في تحفيز الجيل المقبل من قادة الأعمال والمبتكرين.

وتحتفي «جائزة التأثير الاجتماعي» بالمؤسسين الذين يعطون الأولوية لجودة الحياة المجتمعية والبيئية، ويقدمون نماذج عملية للأعمال التجارية المسؤولة والقادرة على التغلب على التحديات العالمية الملحة، في حين تستهدف «جائزة التكنولوجيا» الرواد الذين يستفيدون من التكنولوجيا لتقديم حلول مؤثرة، وتكرم المبتكرين الذين يسهمون في توسيع حدود الممكن وإعادة تصور الصناعات.

وتكرم «جائزة داعم المنظومة» المؤسسات التي تدعم نمو الشركات الناشئة من خلال الشراكات والموارد والمبادرات التعاونية، حيث توفر جهودهم أرضية راسخة للابتكار والفرص ضمن المجتمع الريادي، وأخيراً تسلط «جائزة النجم الصاعد» الضوء على الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، ونجحوا بتحقيق التميز الريادي بأفكارهم ومشاريعهم المؤثرة التي تشكّل مستقبل الصناعات، وتلهم الآخرين لاختيار المسار الريادي.

وتشرف لجنة تحكيم متخصصة من خبراء قطاع ريادة الأعمال ضمن شبكة «شراع» على عملية تقييم شاملة لطلبات الترشح لجوائز «سيفي» SEFFY، وسيتم فرز الطلبات المقبولة بناء على معايير الابتكار والتأثير الفعلي والالتزام بالنمو، حيث يقيّم الحكام مساهمات كل مترشح لضمان تكريم الفائزين الذين يستحقون الجوائز بجدارة.

