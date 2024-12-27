«روتانا» توقع اتفاقية تعاون مع «ريفرسايد» لإنشاء فندق في الصومال

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت روتانا، عن توقيع اتفاقية لفندق «مقديشو روتانا»، أول مشروع فندقي فاخر في الصومال، وذلك بالتعاون مع شركة «ريفرسايد» القابضة.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع في عام 2026، وهو فندق من فئة الخمس نجوم يضم 321 غرفة، منها 261 غرفة ضيوف و60 شقة فندقية.

ويقع الفندق بالقرب من مطار آدم عدي الدولي، ويشكل جزءاً من خطة رئيسية ترمي إلى تحويل العاصمة الصومالية إلى وجهة حضرية مزدهرة. وتشمل هذه الخطة أيضاً تطوير مركز مؤتمرات، ومستشفى، ومركز تسوق، وعقارات سكنية، ومجمع أعمال، ومدرسة.

وستتولى شركة ألف للضيافة، إدارة فندق مقديشو روتانا.

وقال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا: فخورون جداً بأن نكون جزءاً من هذا المشروع الذي يطمح إلى إرساء معيار جديد في الفخامة وخدمات الضيافة في شرق أفريقيا، ونهدف بشكل أساسي إلى تطوير أول فندق من فئة الخمس نجوم في الصومال يكون بمثابة مركز يستقطب الأعمال والسياحة والتبادل الثقافي من مختلف أنحاء العالم، وسنعمل على توظيف خبرتنا في تقديم خدمات من الطراز العالمي للمساهمة في النهوض باقتصاد الصومال عبر تطوير مشهد الضيافة فيها.

ومن جانبه، قال جبريل حسن محمد، رئيس مجلس إدارة شركة «ريفرسايد» القابضة: يمثل هذا التعاون مع روتانا خطوة محورية لتطوير قطاع الضيافة في الصومال، حيث سنستفيد من خبرتها العالمية لتطوير مشروع متميز يرتقي بمشهد الضيافة في البلد، وهو ما يؤكد التزامنا بدعم النهضة الاقتصادية والثقافية والحضرية لمدينة مقديشو، ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيضع معياراً جديداً للضيافة في المنطقة، وسيفتح آفاقاً واسعة من النمو والفرص.

وتدير روتانا حالياً 81 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتقدم خدماتها لأكثر من 6 ملايين ضيف سنوياً.