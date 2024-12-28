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اقتصاد

مطار الشارقة يدشن أولى رحلات الخطوط الجوية العراقية

مطار الشارقة يدشن أولى رحلات الخطوط الجوية العراقية
29 ديسمبر 2024 02:01

الشارقة (الاتحاد)

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أعلن مطار الشارقة عن تدشين أولى رحلات الخطوط الجوية العراقية، لتنضم إلى قائمة شركات الطيران التي تسيّر رحلاتها إلى مدينة الشارقة.
وأكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن انضمام الخطوط الجوية العراقية يسهم في توسيع شبكة الوجهات الدولية التي تربط مطار الشارقة برحلات المباشرة لأكثر من 100 وجهة، وتعزز من المركز التنافسي لمطار الشارقة في استقطاب الزوار والسياح ورجال الأعمال والمستثمرين، والذي ينعكس في ارتفاع إجمالي عدد المسافرين عبر المطار ونمو حركة الشحن الجوي ومناولة البضائع، من خلال الرحلات الجديدة المتبادلة بين الشارقة وبغداد.

مطار الشارقة
الشارقة
شركة الخطوط الجوية العراقية
الطيران
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