أبوظبي تستضيف أجندة ثرية لسياحة الأعمال

رشا طبيلة (أبوظبي)

تشهد أبوظبي أجندة ثرية من فعاليات سياحة الأعمال خلال الربع الأول من العام المقبل، تتمثل في معارض ومؤتمرات عالمية كبرى متخصصة في قطاعات اقتصادية وعسكرية وتجارية وصناعية وتكنولوجية.

وتستهدف أبوظبي نمو سياحة الأعمال بنسبة %20 سنوياً حتى العام 2030، بعد أن استقطبت أكثر من 20 فعالية أعمال كبرى من مؤتمرات ومعارض ساهمت في زيادة عدد الضيوف الدوليين لأبوظبي بمعدل %15 مقارنة بالعام السابق.

ويشهد شهر يناير فعاليات متنوعة مقامة في مركز أبوظبي للمعارض، أولها معرض عطايا، الذي ينطلق في الفترة بين 13 إلى 18 من يناير، هو معرض خيري تنظمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ويعرض نخبة من المنتجات المميزة في مجالات الأزياء والمجوهرات، والإكسسوارات، والأثاث المنزلي. ويجمع «عطايا» عارضين من داخل دولة الإمارات ومن مختلف أنحاء العالم، حيث يبرز الإبداع والتصميم الفريد، ويدعم القضايا الخيرية من خلال عروضه المتنوعة والطابع الدولي المتميز.

قمة المستقبل

وفي الفترة بين 14 و16 من يناير، تنطلق القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تجمع بين نخبة المبتكرين والمفكرين والرؤى من مختلف أنحاء العالم، وتركز أعلى وضع خطط استراتيجية لتحقيق مستقبل مستدام من خلال استقطاب المؤثرين ومقدمي الحلول المتقدمة. وتعد الحدث الأبرز في مجال الطاقة المستدامة، وتعمل القمة كمحرك رئيسي لتسريع التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة، حيث تجمع بين الأطراف الفاعلة في هذا القطاع لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وبالتزامن مع القمة العالمية لطاقة المستقبل تحت مظلة أسبوع أبوظبي للاستدامة، تنطلق جائزة زايد للاستدامة هي الجائزة العالمية الرائدة لدولة الإمارات التي تكرّم وتكافئ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمنظمات غير الربحية، والمدارس الثانوية العالمية، التي تقدم حلولاً مستدامة مبتكرة وملهمة ذات تأثير ملموس.

قطاع التكنولوجيا

وفي القطاع التكنولوجي والتعليمي، ينطلق المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون في اللغويات الحاسوبية (كولينغ)، الذي تأسس عام 1965، في الفترة بين 19 و24 يناير، ويُعد من أهم المؤتمرات العالمية في مجال معالجة اللغات الطبيعية واللغويات الحاسوبية، وسيقدم المؤتمر برنامجاً شاملاً يتضمن الفعالية الرئيسية، وورش العمل، والدروس التعليمية، إلى جانب فعاليات أخرى.

وستشمل الفعالية الرئيسية محاضرات رئيسية لخبراء عالميين، وعروضاً شفوية وجلسات لعرض الأبحاث، إضافة إلى مناقشات ضمن جلسات حوارية.

وخلال الفترة بين 21 و23 يناير، ينطلق معرض الورق والمناديل الذي يعد حدثاً رائداً في قطاع صناعة الورق والمناديل، مخصصاً لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات والاتجاهات في هذا المجال، مع التركيز بشكل خاص على الاستدامة وحلول إعادة التدوير، ويوفر المعرض منصة شاملة تتيح للمهنيين والمصنّعين والموردين والشركات الناشئة فرصة التواصل، والتعلم، واستكشاف مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتعلقة بصناعة الورق والمناديل، كما يسلط الضوء على أهمية تبني ممارسات صديقة للبيئة

وفي 25 من يناير، تنطلق مسابقة «التحدي غير التقليدي» لتعيد تعريف حدود الأداء البشري، حيث تتعمق في عقول ونفسيات الرياضيين من مختلف الرياضات، ويهدف هذا الحدث الافتتاحي إلى إنشاء منصة تمكن الرياضيين من اختبار قدراتهم الجسدية والذهنية، ودفع أنفسهم إلى ما وراء الحدود التقليدية لتحقيق إنجازات غير مسبوقة، تستقبل المسابقة المتنافسين من الذكور والإناث.

وفي عالم التجارة، ينطلق معرض «الثريا» في الفترة بين 26 و30 من يناير المقبل، ويعد منصة فريدة للاستعراض في عالم الأزياء، والمجوهرات والإكسسوارات المنزلية الأنيقة، والتصاميم الداخلية الراقية، يضم هذا الحدث أكثر من 90 علامة تجارية محلية ودولية. وخلال الفترة بين 27 يناير إلى 2 فبراير، ينطلق معرض عروس الخليج 2025، ويُوحّد المعرض بين المصممين والفنانين والمحترفين والمصنّعين والشركات المتخصصة في القطاعات ذات الصلة، مع الجمهور لاكتشاف أحدث اتجاهات مستلزمات الزفاف.

معرض «آيدكس»

وفي القطاع الأمني والعسكري، ينطلق في الفترة بين 17 و21 من فبراير المقبل، معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» الذي يعد منصة دولية رائدة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الدفاع، ويعزز التعاون بين الجهات الدفاعية العالمية، كما يجذب نخبة من صناع القرار وكبار المسؤولين من قطاع الدفاع والحكومات والقوات المسلحة حول العالم.

يتزامن معرض نافدكس مع معرض آيدكس، ليشكل منصة عالمية رائدة لقطاع الدفاع والأمن البحري، ويلعب نافدكس دوراً محورياً في النقاشات نحو مستقبل أكثر أماناً من خلال التركيز على أحدث تقنيات الدفاع البحري، وتقديم عروض حية للسفن البحرية والتقنيات المتطورة، ويُعد الحدث ملتقىً دولياً يجمع بين صناع القرار والخبراء، مما يعزز التعاون الدولي ويعكس أهمية الأمن البحري في العالم.

ومع حلول شهر رمضان المبارك في بداية مارس المقبل، ينطلق معرض رمضان والعيد في الفترة بين 1 إلى 28 من مارس، يستقطب المعرض أفضل المصممين في عالم الأزياء من داخل الإمارات ومن العديد من دول العالم.