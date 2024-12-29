«استدامة ديوا» يدعم ريادة دبي في الطاقة المتجددة

دبي (الاتحاد)

يسهم مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في تعزيز ريادة دبي كمركز عالمي للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المستدامة من خلال إطلاق مجموعة من البرامج والدورات التدريبية العلمية والمهنية والمسابقات التفاعلية للأفراد.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «ندعم القفزات الهائلة التي حققتها دولة الإمارات وإمارة دبي في مجال الاستدامة، وتعزيز النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات. ويؤدي مركز الاستدامة والابتكار دوراً جوهرياً في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وانسجاماً مع الأجندة والاستراتيجية الوطنية للشباب، نتعاون مع شركائنا المحليين والعالميين لإطلاق باقة من البرامج والفعاليات التي تسهم في مضاعفة عدد مشاريع الشباب المواطن في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وتأهيل أبنائنا أكاديمياً ومهنياً بما يتناسب مع المهارات المستقبلية واحتياجات سوق العمل».