مجلس «شعاع كابيتال» يقر إصدار سندات إلزامية التحويل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شعاع كابيتال، عن موافقة مجلس إدارتها على إصدارين لشريحتي سندات الدين واجبة التحويل لأسهم في رأسمال الشركة، بقيمة إجمالية تصل إلى 425.5 مليون درهم.

وسيمثل إصدار الشريحتين الخطوة الختامية في خطة شعاع لتحسين هيكلة رأسمالها، مما يعكس التزامها الاستراتيجي بتوفير أكبر قيمة مضافة للمساهمين. ويخضع الإصداران إلى موافقات المساهمين والجهات التنظيمية.

وسيتم إصدار شريحة أولى من سندات الدين واجبة التحويل لأسهم في رأسمال الشركة عبر طرح خاص وبقيمة تصل إلى 150 مليون درهم كحد أقصى.

فيما سيتم إصدار شريحة ثانية من سندات الدين واجبة التحويل لأسهم عبر طرح خاص وبقيمة تصل إلى 275.5 مليون درهم كحد أقصى. وسيتم طرح هذه الشريحة من السندات وعرضها على حاملي السندات القائمة والمصدرة من قبل شركة ذات غرض خاص تابعة لشعاع كابيتال، وستخضع إلى شروط الشريحة الأولى، بما في ذلك التحويل الإلزامي إلى أسهم بسعر 0.32 درهم للسهم الواحد، على أن يتم التحويل إلى أسهم كذلك في أقرب وقت ممكن بعد الإصدار مباشرة، مما يعكس التزام الشركة بإكمال هذه العملية على الفور.

ويعكس سعر التحويل البالغ 0.32 درهم للسهم الواحد مسار النمو الاستراتيجي لشركة شعاع وتحسن موقفها المالي بعد عام من التقدم الذي أنجزته الشركة في تحسين هيكل رأسمالها.

ويتماشى هذا التسعير مع القيمة الجوهرية المستمدة من المركز المالي للشركة والإمكانات المستقبلية الإيجابية التي تتميز بها أعمالها. ويمثل هذا الإصدار فرصة جذابة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من نمو شعاع في مرحلة جوهرية من مسيرتها.

وفي إطار تنفيذ خطة شعاع للنمو، أنهى أحمد الأحمدي مهامه كعضو منتدب وعضو مجلس إدارة في الشركة. واضطلع أحمد بدور هام في جهود شعاع لتحسين هيكلة رأسمالها خلال مرحلة حاسمة من مسيرة الشركة.

وفي هذا الصدد، قال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال: «تعتبر هذه الخطوة لحظة حاسمة في مسيرة شركة شعاع ومساهميها، حيث سيعزز إطلاق شرائح السندات إلزامية التحويل التزامنا بتوفير قيمة مضافة أعلى لمساهمينا، وستعكس الأساس القوي الذي يميز شركة شعاع في أسواق المنطقة. ومع استمرار شعاع في تحقيق النمو، تزداد ثقتنا بأن الفرص التي نستفيد منها ستوفر عوائد كبيرة لجميع المساهمين. وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل لأحمد الأحمدي تقديراً لالتزامه تجاه شعاع وإسهاماته القيمة خلال مرحلة حاسمة من مسيرتها، والتي كان لها دور أساسي في تحقيق هذا الإنجاز الكبير».