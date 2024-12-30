«الأسهم المحلية» تسجل مستويات تاريخية في 2024

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

حققت الأسواق المالية المحلية أرقاماً قياسية ووصلت إلى مستويات تاريخية خلال العام 2024، فيما سجلت القيمة السوقية للأسهم المحلية المدرجة إنجازاً ملحوظاً في نوفمبر عام 2024، حين جاوزت حاجز التريليون دولار لأول مرة في تاريخها.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بعاملين رئيسيين، هما التدفق الكبير من الاكتتابات العامة الأولية، والارتفاع الملحوظ في أسعار الشركات القيادية، حتى إن بعض الأسهم الأكثر نشاطاً وصلت إلى مستويات قياسية لم تسجل من قبل.

وكان من أبرز أحداث العام زيادة مشاركة المستثمرين المحليين والدوليين في الأشهر الأخيرة من العام، مدفوعة بمبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد، والإصلاحات التنظيمية، والتركيز المتزايد على طرح الشركات الحكومية للاكتتاب العام.

وانعكس ذلك على نجاح الاكتتابات وزيادة الإقبال عليها من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية، وكان أبرزها في سوق دبي المالي الذي شهد ثلاثة اكتتابات عامة أولية بارزة خلال العام الجاري، لكلّ من «باركن» و«سبينس» وأخيراً «طلبات» التي سجّلت أكبر طرح عام أولي للقطاع الخاص على مستوى الدولة، وهو ما يؤكد جاذبية الدولة باعتبارها من أبرز الوجهات العالمية للاكتتابات العامة.

وبلغ عدد الاكتتابات في دبي منذ إنشاء اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي 10 اكتتابات، بحصيلة عوائد إجمالية تزيد على 43 مليار درهم، ومستوى طلب هائل يفوق 1.2 تريليون درهم.وضمن ذات التوجه شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية 4 إدراجات ناجحة، كان آخرها شركة «لولو للتجزئة القابضة بي ال سي» والذي يعد ثاني أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات في عام 2024 حتى الآن، فضلاً عن تحقيقه طلباً إجمالياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم، ما مثّل رقماً قياسياً لطرح عام أولي غير حكومي في الدولة على مدى السنوات العشر الماضية.

السوق الأفضل

وحصد سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2024 جائزة أفضل سوق أوراق مالية إسلامي للعام 2024 خلال حفل توزيع مجلة جوائز التمويل الإسلامي العالمية (جيفا). وجاء تكريم سوق أبوظبي للأوراق المالية لجهوده في قطاع التمويل الإسلامي، حيث أُجرِيَ التقييم وفقَ معايير شملت القيمة السوقية للأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرَجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تجاوزت قيمتها 2 تريليون درهم (549 مليار دولار أميركي).

وأشادت لجنة جوائز التمويل الإسلامي العالمية بأداء سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال شركات الوساطة المعتمَدة التي تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية. وأخذت اللجنة في الحسبان تنوُّع المنتجات المالية الإسلامية المبتكرة التي يقدِّمها سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك تسعة صناديق استثمار متداولة متوافقة مع الشريعة، تغطي الأسواق المحلية وأسواقاً إقليمية وعالمية.



قفزات تاريخية

وفيما يخص مؤشرات الأداء، فقد حققت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية قفزات تاريخية، خاصة مؤشر سوق دبي المالي الذي اخترق مستوى 4520 نقطة، وهو أعلى مستوى له خلال 10 أعوام، وأسهم هذا الارتفاع في زيادة القيمة السوقية للشركات المدرجة بأكثر من 5 مليارات درهم، ما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين في الاقتصاد الإماراتي والآفاق الإيجابية للشركات. كما واصل مؤشر السوق الارتفاع في ديسمبر ليتجاوز مستوى 5000 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2014، بدعم من الأسهم القيادية والإعلان عن سياسات خاصة بتوزيعات الأرباح.

وحافظ مؤشر سوق دبي المالي على مسار النمو المستدام ليرتفع بنسبة 19%، متصدراً أسواق المنطقة للعام الثاني على التوالي، فضلاً عن حلوله في المرتبة السادسة عالمياً من ناحية أداء المؤشر العام.

وفي إنجازٍ آخر، تجاوزت نسبة نمو القيمة السوقية 100% وقفزت من 394 مليار درهم في عام 2022 إلى 801 مليار درهم حتى بداية ديسمبر 2024. وإلى ذلك، استحوذ المستثمرون الدوليون على نسبة 47% من نشاط التداول في سوق دبي المالي، واجتذب السوق خلال العام الجاري 132 ألف مستثمر جديد، 85% منهم من خارج الدولة، و35% من المستثمرين الدوليين الجدد كانوا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



نشاط الإدراجات

وحققت «ناسداك دبي» المرتبة الأولى عالمياً في إدراج الصكوك، من حيث قيمة الصكوك المدرجة، كما احتلت المرتبة الأولى إقليمياً في إدراج أدوات الدين على مستوى المنطقة بإجمالي 51 عملية إدراج لصكوك وسندات في عام 2024، حيث وصلت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة إلى 360 مليار درهم، في حين بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت 528 مليار درهم، وكانت 45% من الجهات المصدرة من خارج الإمارات، وأبرزها الإدراجات السيادية من جمهورية الصين الشعبية وهونج كونج وإندونيسيا وتركيا والفلبين وجزر المالديف.