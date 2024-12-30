التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تتخطى حاجز التريليوني درهم في 9 أشهر بنمو 13%

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تسجيل مستويات قياسية لتصل إلى 2.03 تريليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 بنمو 13%، مقارنة مع 1.8 تريليون درهم، للفترة ذاتها من العام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وأظهرت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، ارتفاع الصادرات غير النفطية للإمارات، خلال الفترة من يناير، وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 33%، لتصل إلى ما يقارب 396.2 مليار درهم، مقارنة مع 298.10 مليار درهم، حيث شكلت الدول الآسيوية غير العربية الوجهة الرئيسة لهذه الصادرات، حيث استحوذت على 45.5% من إجمالي الصادرات غير النفطية. وأفادت البيانات بارتفاع واردات دولة الإمارات، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 13%، لتصل قيمتها إلى 1.2 تريليون درهم، مقارنة مع 1.04 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2023. ويترجم النمو القوي المتواصل في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات استراتيجيات التنويع الاقتصادي وزيادة التنافسية ومحورية دور الإمارات كمركز عالمي للتجارة، لاسيما بعد أن وسعت الدولة علاقاتها الاقتصادية الدولية، منذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في سبتمبر 2021، وإنجاز 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، منها 6 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ، و9 اتفاقيات جرى التوقيع عليها رسمياً، وذلك حتى مطلع ديسمبر الجاري، إلى جانب 9 اتفاقيات أخرى جرى إنجاز محادثاتها بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية، تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في أوقات لاحقة.

الشركاء التجاريون

بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع أكبر 10 شركاء تجاريين، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أكثر من 1.034 تريليون درهم، وفقاً للبيانات التي أوضحت أن جمهورية الصين ما زالت على رأس قائمة الشركاء التجاريين للدولة، من حيث القيمة، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين 231 مليار درهم، تلتها الهند، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين 172.4 مليار درهم، ثم المملكة العربية السعودية بإجمالي 109.8 مليار درهم، في حين تصدرت المملكة أهم الشركات التجاريين في إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية(صادرات + إعادة تصدير) بقيمة بلغت 88 مليار درهم، ما يمثل 10.3% من إجمالي الصادرات غير النفطية. وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة بين أكبر الشركاء التجاريين للإمارات في الأشهر التسعة الأولى من 2024، بإجمالي قيمة تجارة غير نفطية بلغت 102.4 مليار درهم، تلتها العراق في المرتبة الخامسة بإجمالي 100.7 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة في المرتبة السادسة، بإجمالي قيمة تجارة غير نفطية بلغت 100.6 مليار درهم، سويسرا في المرتبة السابعة، بإجمالي تجارة غير نفطية بلغت67.7 مليار درهم، تلتها منطقة هونج كونج الصينية الإدارية الخاصة، بإجمالي تجارة غير نفطية بلغت 62.2 مليار درهم، ثم اليابان في المرتبة التاسعة بقيمة تجارة غير نفطية بلغت 45.4 مليار درهم، تلتها سلطنة عمان بإجمالي قيمة تجارة غير نفطية بلغت 42.35 مليار درهم. التكتلات الاقتصاديةوعلى مستوى التكتلات الاقتصادية العالمية، أوضح التقرير أن الدول الآسيوية غير العربية هي الشريك الرئيس والأول في التجارة غير النفطية لدولة الإمارات، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي تستحوذ على 43.3% من إجمالي التجارة غير النفطية، تليها الدول الأوروبية بنسبة 15.6%. السلع التجارية وبحسب البيانات تصدر الذهب الخام أهم السلع التجارية من حيث القيمة، حيث بلغ إجمالي التجارة للذهب الخام 480.5 مليار درهم، ما يعكس دوره الحيوي في التجارة لدولة الإمارات، فيما جاءت أجهزة الاتصالات في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 192.7 مليار درهم، ما يعكس أهمية التكنولوجيا في تجارة الدولة.