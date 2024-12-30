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اقتصاد

الإمارات تؤمن 38.2% من واردات اليابان النفطية في نوفمبر

ارتفاع أسعار النفط
30 ديسمبر 2024 15:30

طوكيو (وام)
بلغت واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات 27.16 مليون بِرْمِيل، أو ما نسبته 38.2% من إجمالي الواردات في شهر نوفمبر 2024، وفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

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ارتفاع أسعار النفط

واستوردت اليابان، خلال شهر نوفمبر، حوالي 71.18 مليون بِرْمِيل نفط، كانت حصة النفط العربي فيها 95.1% أو 67.72 مليون بِرْمِيل، مصدرها ثلاث دول عربية، إضافة إلى الإمارات، وهي المملكة العربية السُّعُودية، والكويت، وقطر، بالإضافة إلى المنطقة المحايدة (على الحدود بين الكويت والسعودية)، حَسَبَ البيانات.
واستوردت اليابان من السُّعُودية 31.49 مليون بِرْمِيل، أو ما نسبته 44.3% من الإجمالي، ومن الكويت 5.19 مليون بِرْمِيل تقريباً بنسبة 7.3%، ثم قطر 3.42 مليون بِرْمِيل، بنسبة 4.8%، و0.6% من المنطقة المحايدة.
جدير بالذكر أن الواردات من دولة الإمارات والسعودية بلغت 82.5% من إجمالي واردات اليابان النفطية في نوفمبر2024، ما يجعل كلا البلدين مهمين لليابان للحفاظ على أمن الطاقة.
وجاءت بقية واردات اليابان النفطية من أميركا الوسطى والجنوبية بنسبة 1.8% والولايات المتحدة الأميركية، بنسبة 1.7% وأستراليا بنسبة 0.9% وشرق آسيا بنسبة 0.4%، ما يظهر ازدياداً قياسياً تاريخياً في اعتماد اليابان على نفط الدول العربية. 

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