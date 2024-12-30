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«العربية للطيران» تدشن رحلاتها المباشرة بين رأس الخيمة وطشقند

427 مليون درهم صافي أرباح «العربية للطيران» خلال الربع الثاني
30 ديسمبر 2024 15:31

رأس الخيمة (الاتحاد)
 دشنت «العربية للطيران»، أولى رحلاتها المباشرة انطلاقاً من رأس الخيمة إلى عاصمة أوزبكستان، طشقند.وانطلقت الرحلة الافتتاحية من مطار رأس الخيمة الدولي مباشرةً إلى مطار إسلام كريموف طشقند الدولي. وتوفر الرحلات الجديدة للمسافرين خيارات سفر مريحة وموثوقة، وبأسعار معقولة.
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسرنا بدء تشغيل الرحلات المباشرة بين رأس الخيمة وطشقند، ما يعزز شبكة وجهات«العربية للطيران»، انطلاقاً من الامارة. وتؤكد الخدمة الجديدة التزامنا بتوفير خيارات سفر سلسة وقيمة للمسافرين، وكما تمثل خطوة إضافية للمساهمة في نمو القطاع السياحة في رأس الخيمة».
ومع إضافة الرحلات الجديدة إلى طشقند، أصبحت «العربية للطيران» تخدم ثماني وجهات، انطلاقاً من رأس الخيمة، بما فيه ذلك القاهرة وإسلام أباد ولاهور وبيشاور وجدة وكاليكوت وموسكو. فضلاً عن ذلك، تسيّر الناقلة حالياً رحلات مباشرة إلى طشقند، من الشارقة وأبوظبي.

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