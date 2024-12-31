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اقتصاد

«الفجيرة الوطني» يستكمل تحويل أوراق مالية للشق الأول الإضافي إلى رأس المال

أرباح «الفجيرة الوطني» تنمو 35,5% إلى 183,5 مليون درهم في النصف الأول من العام 2013
31 ديسمبر 2024 18:54

الفجيرة (الاتحاد)

بعد موافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2024 وبعد الحصول على موافقة السلطات التنظيمية، أكمل بنك الفجيرة الوطني، اليوم، بنجاح تحويله أوراق مالية للشق الأول الإضافي من رأس المال بمبلغ يصل إلى 275 مليون دولار أميركي (1.01 مليار درهم) إلى رأسمال عادي مدفوع بمعدل قدره 2.85:1 درهم، كجزء من تقوية هيكل رأسماله، وتمكين استراتيجيته التجارية والتشغيلية.

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وعلق سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة البنك، قائلاً: «يُدرك مجلس الإدارة أهمية الاستثمار المستمر في العلامة التجارية لبنك الفجيرة الوطني، وذلك للاستفادة من فرص السوق لتحقيق النمو المستقبلي مع الحفاظ على قوة رأسمال البنك. وقد أدى تحويل الشق الأول الإضافي من رأس المال إلى رأسمال عادي مدفوع إلى تعزيز قاعدة حقوق الملكية العامة للشق الأول من رأس المال، بما يتماشى مع آفاق التوسع في النمو واللوائح التنظيمية. وسيواصل بنك الفجيرة الوطني في العام المقبل، تقوية منصته التشغيلية، وتعزيز خلق القيمة، واغتنام فرص الأعمال الجديدة ودعم التنمية الشاملة لاقتصاد دولة الإمارات».

بنك الفجيرة الوطني
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