256 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال 2024

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أنهت أسواق الأسهم المحلية عام 2024 مسجلة مكاسب قياسية، حيث زادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في كلا السوقين بنحو 256 مليار درهم، موزعة بواقع 219 مليار درهم في سوق دبي، ونحو 37 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

جاءت الزيادة في القيمة السوقية نتيجة للإدراجات الجديدة من الأسهم والتي قفزت بالقيمة السوقية الإجمالية إلى نحو 3.9 تريليون درهم، وهو رقم قياسي جديد، حيث أنهى سوق العاصمة العام بقيمة سوقية 2.998 تريليون درهم مقارنة بنحو 906 مليارات درهم لسوق دبي المالي.

ونجح مؤشر سوق دبي المالي في إنهاء تعاملات 2024 عند أعلى إغلاق خلال 10 سنوات، ليسجل ارتفاعاً خلال العام بنسبة تجاوزت 27.3%، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.6%.

وشهدت الأسواق طفرة في قيمة التداولات الإجمالية لتبلغ 447.67 مليار درهم بعد تداول 141.54 مليار سهم، موزعة بواقع 89.6 مليار سهم بقيمة 340.9 مليار درهم في سوق أبوظبي، ونحو 51.85 مليار سهم بقيمة 106.7 مليار درهم في سوق دبي المالي.



سوق أبوظبي

أظهرت الإحصائيات السنوية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات شراء (الأجانب غير العرب) الإجمالية مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 25 مليار درهم، وصافي (شراء) 5.87 مليار سهم بعد استحواذهم على 32.1% من قيمة التداولات الإجمالية خلال العام وعلى 28% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب (غير العرب) بشراء 28 مليار سهم بقيمة 122 مليار درهم خلال عام 2024، وفي المقابل باعوا 22.2 مليار سهم بقيمة 97 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 281.15 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 875 مليون درهم.

وفي ما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات شراء المستثمرين المؤسساتيين بلغت 274.8 مليار درهم بعد شراء 57.42 مليار سهم، مقارنة بنحو 271.59 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 57.93 مليار سهم، لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (شراء) بقيمة 3.2 مليار درهم وصافي (بيع) 517.4 مليون سهم.

وقام المستثمرون الأفراد بشراء 32.27 مليار سهم بقيمة تتجاوز 66.16 مليار درهم، وباعوا 31.75 مليار سهم بقيمة 69.37 مليار درهم، لتكون المحصلة صافي (بيع) بقيمة 3.2 مليار درهم وصافي (شراء) لعدد 517.4 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض نسبته 1.65% ليخسر نحو 158نقطة، ويغلق عند مستوى 9419 نقطة، مقارنة مع 9577 نقطة بنهاية العام السابق.

وكانت نتيجة تداولات العام ارتفاع أسعار أسهم 56 شركة مقابل تراجع أسعار 52 شركة، فيما أغلقت 10 شركات مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية العام السابق.

وشهد السوق إبرام 4.63 مليون صفقة خلال 2024، تم من خلالها تداول 89.69 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 340.966 مليار درهم.

وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 37 مليار درهم، لتبلغ في نهاية العام 2.998 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية العام السابق البالغة 2.961 تريليون درهم.



سوق دبي

أظهرت بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب الإجمالية من الأسهم، بلغت خلال عام 2024 نحو 54.11 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 52 مليار درهم ليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 2.1 مليار درهم، كمحصلة (شراء).

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال العام الماضي 55.94 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 54.3 مليار درهم ليبلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 1.64 مليار درهم، كمحصلة (شراء).

وزادت تعاملات (بيع) الأفراد في سوق دبي المالي خلال عام 2024 مقارنة بتعاملات الشراء، حيث بلغت 38.43 مليار درهم مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 36.45 مليار درهم لتكون المحصلة صافي (بيع) بنحو 1.98 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع ملحوظ بنحو 1098.8 نقطة وبنسبة 27.3% عند مستوى 5158.67 نقطة يوم أمس مقارنة مع 4049.53 نقطة بنهاية العام السابق.

وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 219.39 مليار درهم لتبلغ 906.912 مليار درهم مقارنة بنحو 687.52 مليار درهم بنهاية العام السابق.

كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 106.713 مليار درهم بعد تداول 51.85 مليار سهم خلال 2.55 مليون صفقة.



تداولات الإماراتيين

استحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي خلال عام 2024، حيث بلغت حصتهم 61.5% من قيمة التداولات و60.7% من كمية التداولات.

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 198.17 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 221.99 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 23.8 مليار درهم وصافي (شراء) لنحو 109.1مليون سهم.

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 52.93 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 55 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيع) بقيمة 2.1 مليار درهم.