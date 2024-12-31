انخفاض أسعار النفط

هبطت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة في 2024 لتتراجع للعام الثاني على التوالي.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتاً أو 0.88 بالمئة إلى 74.64 دولار للبرميل عند التسوية اليوم الثلاثاء، آخر أيام التداول في العام.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتاً أو 1.03 بالمئة إلى 71.72 دولار للبرميل.

وتراجع خام برنت القياسي عند التسوية في ختام 2024 نحو ثلاثة بالمئة عنه في نهاية 2023 عند 77.04 دولار للبرميل، في حين لم يشهد سعر خام غرب تكساس الوسيط تغيراً يذكر تقريباً مقارنة بسعر التسوية نهاية العام الماضي.



