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اقتصاد

9% نمو أعداد الركاب بالمطارات المصرية خلال 2024

من مطار القاهرة (أرشيفية)
1 يناير 2025 15:48

 
القاهرة (وام)

ارتفع عدد الركاب بالمطارات المصرية، خلال العام 2024 بنسبة 9%، مقارنة بالعام 2023، وفق ما أعلنته وزارة الطيران المدني في مصر.

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وأكد المركز الإعلامي التابع للوزارة، أن إجمالي عدد الركاب بالمطارات المصرية بلغ خلال العام 2024,22.097 مليون راكب، مقارنة بـ 20.276 مليون راكب لعام 2023، كما وصل عدد الرحلات الجوية في المطارات المصرية، خلال 2024 إلى 167.684 ألف رحلة جوية، بزيادة قدرها 3%، مقارنة بالعام 2023 والذي بلغ 162.773 ألف رحلة جوية.

وسجل مطار القاهرة الدولي 28.775 مليون راكب، وذلك بإجمالي عدد رحلات جوية 211.664 ألف رحلة في 2024، بينما كان إجمالي عدد الركاب 26.463 مليون راكب لعدد رحلات جوية 198.943 ألف رحلة لعام 2023.

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