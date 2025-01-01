27% ارتفاع أسعار الذهب خلال 2024

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

اختتم الذهب عام 2024 بارتفاع بلغت نسبته 27%، وهو أداء لم يُشهد له مثيل منذ عام 2010، بحسب خبراء ماليين.

توقع هؤلاء أن تستمر العوامل التي دعمت صعود الذهب في عام 2024، في دعم الأسعار في العام الجديد ليصل سعر الذهب إلى 3000 دولار في 2025، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 10% عن المستويات الحالية.

وأكدوا أنه مع اقتراب إدارة ترامب من تسلم السلطة، تبدو السياسات الاقتصادية المنتظرة عاملاً حاسماً في تشكيل معنويات سوق الذهب، وأهمها احتمالات حدوث صراعات تجارية قد تزيد الطلب على المعدن الأصفر كملاذ أمن، أو التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في عام 2025، والتي قد تضغط على الأسعار، وتحد من مكاسب الذهب.

وأكدت رانيا جول، محلل أول لأسواق المال في XS.com، أنه مع اقتراب إدارة ترامب من تسلم السلطة، تبدو السياسات الاقتصادية المنتظرة عاملاً حاسماً في تشكيل معنويات سوق الذهب، حيث تزداد التوقعات بفرض تعريفات جمركية جديدة وسياسات تجارية مشددة قد تشعل صراعات تجارية واسعة النطاق، ما يعزز النفور من المخاطرة بين المستثمرين.

وأوضحت أن هذا السيناريو يفتح المجال لزيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً تقليدياً في أوقات عدم اليقين، ولكن في المقابل، فإن التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في عام 2025 قد تضغط على الأسعار، وتحد من مكاسب الذهب، نظراً لأنه لا يدر عوائد مباشرة.



زخم الأسعار

وقالت جول، إن أسعار الذهب في الوقت الحالي بدأت تستعيد زخمها بعد التراجعات الأخيرة، حيث يستفيد من الظروف الحالية في الأسواق العالمية والتوقعات المتباينة بشأن السياسة النقدية والاقتصادية في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن هذا التحسن يأتي رغم انخفاض حجم التداول في جلسات نهاية العام، إذ تتوجه أنظار المستثمرين نحو إشارات محتملة من الإدارة الأميركية القادمة وتوجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2025، لافتة إلى أن أسعار الذهب تتلقى دعماً إضافياً من التوترات الجيوسياسية المتزايدة، خاصة الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا والذي يشكل ضغطاً على الاستقرار العالمي، إلى جانب تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط مع استمرار النزاعات، التي شهدت تصعيداً جديداً، لأن مثل هذه الأحداث تؤدي إلى تعزيز الإقبال على الأصول الآمنة، ما يسهم في دعم أسعار الذهب.

وتؤيد جول، التوقعات أن يختتم الذهب عام 2024، بارتفاع بنسبة 27%، وهو أداء لم يُشهد له مثيل منذ عام 2010، حيث إن هذا النمو جاء مدفوعاً بعدة عوامل رئيسة، منها مشتريات البنوك المركزية الكبرى، التي تسعى لتنويع احتياطاتها بعيداً عن الدولار الأميركي، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية وسياسات التيسير النقدي التي طبقتها البنوك المركزية في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي.

وقالت إنه فيما يتعلق بالدولار الأميركي، الذي يُعد من أبرز المؤثرات على تحركات الذهب، يتداول مؤشر الدولار (DXY) عند مستويات منخفضة نسبياً، مقارنة بأعلى مستوياته في السنوات الأخيرة، وهذا الضعف في الدولار، المصحوب بانخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية، يخلق بيئة ايجابية لدعم الذهب، منوهة بأن العائد على سندات الخزانة لأجل عامين وعشر سنوات يواصل التراجع، ما يعزز من جاذبية الذهب كأصل آمن.

وأعربت جول، عن اعتقادها بأن هناك العديد من التحديات التي قد تواجه أسعار الذهب في المستقبل، وواحدة من هذه التحديات هي القرارات السياسية والاقتصادية لإدارة ترامب، والتي قد تحمل تأثيرات مزدوجة، فمن جهة، يمكن أن تؤدي إلى تصاعد التوترات التجارية وزيادة الطلب على الذهب، ومن جهة أخرى، قد تُقابل هذه السياسات بتحسن في بعض قطاعات الاقتصاد الأميركي، ما يحد من زخم الذهب ملاذاً آمناً.

وذكرت أن توقعات أسعار الذهب في المرحلة المقبلة تبدو معقدة ومتشابكة، معتمدًة على توازن العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، ففي الوقت الذي تُظهر فيه المؤشرات الحالية دعماً قوياً لاستمرار المكاسب، فإن التحركات المستقبلية ستظل مرهونة بالتطورات الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية الأميركية، مختتمة بالتأكيد على أنه في ظل هذه الظروف، يبرز الذهب كأصل استثماري يتمتع بمرونة عالية، قادر على التأقلم مع تغييرات السوق، لكنه يبقى حساساً للعوامل الخارجية التي قد تقود الأسواق إلى اتجاهات جديدة وغير متوقعة.

استمرار الدعم

ومن جهته، قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، إن العام الحالي شهد تسجيل الذهب لأعلى عوائد سنوية منذ عام 2010، ويتداول الذهب حالياً بارتفاع يقارب 27% منذ بداية العام، وهو أداء مميز بالنظر إلى قوة الدولار المتزايدة، والذي ارتفع بأكثر من 6% مقابل سلة من العملات الرئيسة، ويتجه لتسجيل أفضل عام له منذ عقد.

وأضاف أن معظم التطورات التي دعمت هذه المكاسب القوية من غير المرجح أن تتلاشى قريباً، وستستمر بدورها في دعم أسعار الذهب، خلال عام 2025، وتشمل هذه العوامل مشتريات البنوك المركزية للتنويع بعيداً عن الدولار الأميركي والسندات الحكومية، تخفيض أسعار الفائدة، ما يقلل من «تكلفة» الاحتفاظ بالذهب، مقارنة بالاستثمار في السندات الحكومية قصيرة الأجل، إضافة إلى بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، ما يعوّض التأثير السلبي المحتمل لتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن من العوامل الأخرى التي تدعم أسعار الذهب في العام الجديد، الطلب على الملاذ الآمن وسط عالم مليء بالانقسامات والنزاعات غير المحلولة في الشرق الأوسط وروسيا-أوكرانيا، إلى جانب مخاطر الحروب التجارية والتعريفات الجمركية التي قد ترفع التضخم في 2025، وأيضاً تحول المستثمرين الصينيين نحو الذهب وسط معدلات ادخار قياسية منخفضة ومخاوف بشأن سوق العقارات، وأخيراً المخاوف بشأن عدم الاستقرار المالي مع زيادة الديون العالمية، خاصة في الولايات المتحدة، مع إطلاق الرئيس المنتخب ترامب لسياساته الجذرية وذات التكلفة العالية.

وحول توقعاته لأسعار الذهب في العام الجديد، أفاد هانسن، بأنه بشكل عام، يمكن القول إن هذه التطورات التي دعمت صعود الذهب في 2024 قد تستمر في لعب دور مهم، خلال عام 2025 وما بعده، مما يوفر للمعادن الثمينة دعماً كافياً للوصول إلى مستويات قياسية جديدة، متوقعاً أن يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار العام القادم، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 10% عن المستويات الحالية.