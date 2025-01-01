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اقتصاد

%8.2 ارتفاعاً في صادرات كوريا خلال 2024

%8.2 ارتفاعاً في صادرات كوريا خلال 2024
2 يناير 2025 00:54

سيؤول (وام)

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ارتفعت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 8.2% على أساس سنوي، خلال عام 2024 لتسجل رقماً قياسياً سنوياً جديداً، بفضل زيادة شحنات أشباه الموصلات.
وأظهرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الصادرة أمس، وفق وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، أن قيمة صادرات البلاد بلغت 683.8 مليار دولار أميركي، خلال 2024، مقارنة بالرقم القياسي السابق البالغ 683.6 مليار دولار المسجل في عام 2022.
وانخفضت الواردات بنسبة 1.6% على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 632 مليار دولار العام الماضي، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 51.8 مليار دولار.

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