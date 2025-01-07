الدولار يتراجع صوب أدنى مستوى في أسبوع

طوكيو (رويترز)

تراجع الدولار صوب أدنى مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسة، أمس، مع ترقب المتعاملين للرسوم الجمركية التي تعهد بفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وسط توقعات بأنها ستكون أقل حدة مما وعد به.

وانخفض الدولار الاثنين مقابل عملات مثل اليورو والجنيه الإسترليني، بعد تقرير لصحيفة واشنطن بوست أفاد بأن مساعدي ترامب يستكشفون خططاً من شأنها قصر الرسوم الجمركية على قطاعات تعد حساسة للأمن القومي والاقتصادي الأميركي.

ومع ذلك، عوضت العملة بعض الخسائر، بعد أن نفى ترامب التقرير في منشور على منصته تروث سوشيال.

وخسر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسة المنافسة، 0.14 بالمئة إلى 108.16 بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط إلى 107.74 خلال الليل، وهو أضعف مستوى له منذ 30 ديسمبر.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون: «فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي تعهد بها ترامب بنسبة 10-20 بالمئة بهذا الشكل الصارم، يعد غير مرجح، لذا فإن تقرير (واشنطن بوست) عزز هذا الرأي السائد على نطاق واسع، حتى لو قلل ترامب من أهميته».