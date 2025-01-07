الأربعاء 8 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الدولار يتراجع صوب أدنى مستوى في أسبوع

الدولار يتراجع صوب أدنى مستوى في أسبوع
8 يناير 2025 00:55

طوكيو (رويترز) 

أخبار ذات صلة
الذهب يرتفع وسط ترقب لرسوم جمركية
الين الياباني يتراجع إلى أقل مستوياته منذ يوليو

تراجع الدولار صوب أدنى مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسة، أمس، مع ترقب المتعاملين للرسوم الجمركية التي تعهد بفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وسط توقعات بأنها ستكون أقل حدة مما وعد به.
وانخفض الدولار الاثنين مقابل عملات مثل اليورو والجنيه الإسترليني، بعد تقرير لصحيفة واشنطن بوست أفاد بأن مساعدي ترامب يستكشفون خططاً من شأنها قصر الرسوم الجمركية على قطاعات تعد حساسة للأمن القومي والاقتصادي الأميركي.
ومع ذلك، عوضت العملة بعض الخسائر، بعد أن نفى ترامب التقرير في منشور على منصته تروث سوشيال.
وخسر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسة المنافسة، 0.14 بالمئة إلى 108.16 بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط إلى 107.74 خلال الليل، وهو أضعف مستوى له منذ 30 ديسمبر.
وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون: «فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي تعهد بها ترامب بنسبة 10-20 بالمئة بهذا الشكل الصارم، يعد غير مرجح، لذا فإن تقرير (واشنطن بوست) عزز هذا الرأي السائد على نطاق واسع، حتى لو قلل ترامب من أهميته».

هبوط الدولار
انخفاض الدولار
الرسوم الجمركية
سعر الدولار
أسعار العملات
دونالد ترامب
الدولار
الدولار الأميركي
تراجع الدولار
آخر الأخبار
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة سكان غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تخفف معاناة النازحات في مراكز الإيواء
8 يناير 2025
أشخاص يسيرون قبالة مخبز بالعاصمة السورية دمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تجدد دعمها لعملية انتقال سياسي سلمي في سوريا
8 يناير 2025
أطفال نازحون يقفون في طابور للحصول على مياه الشرب في أحد مخيمات النازحين داخل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: نزوح 15 ألف يمني خلال ديسمبر
8 يناير 2025
طفلان قرب أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الإسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذيرات من توقف المرافق الصحية المتبقية في غزة
8 يناير 2025
دخان يتصاعد عقب قصف إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قطر: محادثات هدنة غزة تتواصل على «المستوى الفني»
8 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©