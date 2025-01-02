الذهب يحافظ على بريقه في بداية 2025

استهل الذهب معاملات العام الجديد على نحو إيجابي بعد أداء رائع خلال العام الماضي وذلك وسط ترقب المزيد من المؤشرات عن مستقبل سعر الفائدة بالولايات المتحدة وسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تجاه الرسوم الجمركية.





واستقر الذهب في المعاملات الفورية اليوم الخميس عند 2625.48 دولار للأوقية بحلول الساعة 0014 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2639.60 دولار للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.4 بالمئة إلى 28.98 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة مسجلا 909 دولارات للأوقية بينما خسر البلاتين 0.1 بالمئة ليسجل 909.32 دولار للأوقية.