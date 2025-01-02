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الدولار يبدأ 2025 مرتفعاً والين عند أدنى مستوى في 5 أشهر

الدولار يبدأ 2025 مرتفعاً والين عند أدنى مستوى في 5 أشهر
2 يناير 2025 10:12

بدأ الدولار العام الجديد قوياً بعد مكاسب على مدار 2024 أمام معظم العملات في حين تراجع الين إلى أدنى مستوياته في أكثر من خمسة أشهر مع توقعات بابقاء الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.

وستركز السوق في وقت مبكر من العام على إدارة ترامب القادمة وسياساتها المتوقع على نطاق واسع أن تعمل ليس فقط على تعزيز النمو ولكن أيضاً على زيادة ضغوط الأسعار، مما يدعم عائدات سندات الخزانة الأميركية ويعزز الطلب على الدولار.
وألقى الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى بظلاله على سوق العملات، مما أدى إلى انخفاض حاد في معظم العملات مقابل الدولار في عام 2024.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 108.53 في التعاملات المبكرة، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى في عامين الذي سجله يوم الثلاثاء. وارتفع المؤشر سبعة بالمئة خلال 2024.

واستقر اليورو عند 1.0353 دولار بعد أن هبط بأكثر من ستة بالمئة في 2024. ويتوقع المتعاملون تخفيضات أعمق لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي في 2025، حيث تتوقع الأسواق تخفيضات بنحو 113 نقطة أساس مقابل تخفيضات بنحو 42 نقطة أساس من جانب البنك المركزي الأميركي.
وسجل الجنيه الاسترليني 1.2519 دولار.

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المصدر: وكالات
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الدولار الأميركي
الين الياباني
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