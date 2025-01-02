«الاتحاد للطيران» تفتتح صالة لتخليص إجراءات السفر إلى الولايات المتحدة بمطار زايد



أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت الاتحاد للطيران صالة انتظار خاصة للتخليص المسبق لإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة في مطار زايد الدولي، مما يعزز تجربة السفر للركاب المسافرين إلى الولايات المتحدة.

تقع الصالة الجديدة على بعد خطوات من مرافق هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية للتخليص المُسبق لمعاملات السفر الأميركية (CBP)، وتوفر للضيوف المؤهلين مساحة هادئة للاسترخاء بعد استكمال إجراءات دخولهم إلى الولايات المتحدة وقبل صعودهم على متن الطائرة.

وقال جون رايت، الرئيس التنفيذي للعمليات وشؤون الضيوف في الاتحاد للطيران: تمثل هذه الصالة الجديدة إنجازاً آخر في التزامنا بتقديم تجارب استثنائية لضيوفنا، فمن خلال الجمع بين خدمة الصالة المميزة لدينا وراحة التخليص المسبق لإجراءات الهجرة والجوازات الأميركية، نقدّم لضيوفنا رحلة راقية عبر أبوظبي قبل صعودهم إلى الطائرة، علماً أن مطار زايد الدولي هو المركز الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقدم هذه الخدمة الموفرة للوقت.

وترحب صالة التخليص المُسبق لمعاملات السفر الأميركية بالضيوف المؤهلين الذين يسافرون على متن الدرجة الأولى أو درجة الأعمال، بالإضافة إلى أعضاء برنامج ضيف الاتحاد من الفئة البلاتينية والزمردية. وتتوفر خيارات الدفع للدخول في حال توفرت الأماكن.

وتخدم الاتحاد للطيران حالياً أربع وجهات أميركية مع رحلات مباشرة إلى بوسطن وشيكاغو ونيويورك وواشنطن وستقوم شركة الطيران أيضاً بإطلاق خدماتها إلى أتلانتا في يوليو 2025.