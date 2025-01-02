«أبوظبي العالمي» يخفض رسوم التراخيص التجارية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن أبوظبي العالمي (ADGM)، جدول رسومه المحدّث للحصول على أو تجديد التراخيص التجارية في أبوظبي العالمي.

واعتباراً من الأول من يناير 2025، سيتم تطبيق تخفيضات على الرسوم بنسبة 50% أو أكثر على الشركات غير المالية وشركات التجزئة ضمن نطاق اختصاص أبوظبي العالمي (ADGM).

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المنظومة الشاملة للأعمال في أبوظبي العالمي، ما يعزز جاذبيته وسهولة الوصول إليه لدى مختلف الشركات.

وبموجب جدول الرسوم المحدث، تم تخفيض رسوم التسجيل الأولية بفئة الشركات غير المالية من 10 آلاف إلى 5500 دولار، وتخفيض رسوم تجديد الترخيص السنوي من 8 إلى 5 آلاف دولار.

وبفئة شركات التجزئة، تم تخفيض رسوم التسجيل الأولية من 6 آلاف إلى 2500 دولار، وتخفيض رسوم تجديد الترخيص السنوي من 4000 إلى 2000 دولار.

وتتماشى مراجعات الرسوم مع انتهاء فترة انتقال جزيرة الريم، والتي انتهت في 31 ديسمبر 2024، وتنطبق على نطاق ولاية أبوظبي العالمي، بما في ذلك جزيرتا المارية والريم.

وجاء هيكل الرسوم المحدث بعد مشاورات مكثفة أجريت في عام 2023 مع مجتمع الأعمال في أبوظبي العالمي، مع التركيز على توسّع الولاية القضائية وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال.

وبناءً على هذه الملاحظات، أجرت سلطة التسجيل، مراجعة شاملة لضمان تلبية الهيكل الجديد لاحتياجات المشهد التجاري المتطور في أبوظبي العالمي مع دعم الانتقال السلس لمختلف شرائح الأعمال المتوسعة.

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): يعكس هيكل الرسوم المعدل، التزامنا بدعم الشركات ضمن نطاق اختصاص أبوظبي العالمي ومن خلال خفض الرسوم بشكل كبير على الفئات غير المالية وشركات التجزئة، نهدف إلى تعزيز منظومة الأعمال الشاملة والنابض بالحياة بشكل فعّال، وتعزيز مكانة أبوظبي العالمي مركزًا ماليًا دوليًا رائدًا.

ومع انتهاء الفترة الانتقالية لجزيرة الريم في 31 ديسمبر 2024، تم إيقاف الإعفاءات من الرسوم التي كانت متاحة سابقًا للشركات غير المالية وشركات التجزئة المؤهلة.

ويتضمن جدول الرسوم المحدث أيضًا تعديلات لفئات أخرى، منها فئة الشركات المالية، حيث ارتفعت رسوم التسجيل الأولية من 15 ألفاً إلى 16.7 ألف دولار، مع ارتفاع رسوم التجديد السنوية من 13 ألفاً إلى 16.2 ألف دولار.

والشركات الناشئة في مجال التقنيات، تم تعديل الرسوم من 1000 إلى 1500 دولار لكل من التسجيل الجديد والتجديد.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم الاستمرار في تطبيق رسوم حماية البيانات البالغة 300 دولار على جميع فئات الشركات في وقت التسجيل الجديد والتجديد السنوي في جدول الرسوم الجديد.