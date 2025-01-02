3 تريليونات درهم القيمة السوقية لأسهم أبوظبي

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

لامست القيمة السوقية لأسهم أبوظبي حاجز 3 تريليونات درهم خلال جلسة تداول أمس، وأغلقت عند مستوى 2.999 تريليون درهم محققة زيادة بنحو 1.4 مليون درهم، في حين وصلت القيمة السوقية لأسهم دبي إلى 904.231 مليار درهم منخفضة بنحو 2.7 مليون درهم عن اليوم السابق.

وتزامن ذلك مع اجتذاب الأسواق سيولة إجمالية بقيمة 1.11 مليار درهم أغلبها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 850.78 مليون درهم، و260.4 مليون درهم في سوق دبي.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على انخفاض بنسبة 1% عند مستوى 9322 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 850.78 مليون درهم، شملت ما يزيد على 267.96 مليون سهم عبر 17062 صفقة.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 167.53 مليون درهم ليغلق عند سعر 402.5 درهم، وتلاه سهم «أدنوك للحفر» بقيمة 76.78 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 74.49 مليون درهم، فيما تضمنت قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث كمية التداول «اشراق» بنحو 51.47 مليون درهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بقيمة 27.63 مليون درهم، ثم «أبوظبي الوطنية للفنادق» بقيمة 20.64 مليون درهم.

وأظهرت بيانات السوق أن قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً شملت «الخليج للمشاريع الطبية» بنسبة 7.14% ليغلق عند 2.25 درهم، وتلاه «أبوظبي الوطنية للتكافل» بنسبة 6.86% ليغلق عند 5.76 درهم، و«أبوظبي لمواد البناء» بنسبة 6.48% ليغلق عند 0.97 درهم، وفي المقابل تضمنت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً «الواحة كابيتال» بنسبة 9.7% ليغلق عند 1.57 درهم، وتلاه «طاقة» بنسبة 8.83% ليغلق عند 3.2 درهم، و«حياة للتأمين» بنسبة 4.46% ليغلق عند 1.07 درهم.



سوق دبي

وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي أمس بمقدار 5.34 نقطة وبنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 5153.33 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 16 شركات، مقابل انخفاض أسهم 27 شركة وثبات أسهم 10 شركات.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 470.15 مليون درهم، بعد التعامل على 260.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 12431 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 176.87 مليون درهم، تلاه «طلبات» بقيمة 50.36 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بقيمة 46.44 مليون درهم.

فيما جاء «شعاع كابيتال» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 116.8 مليون سهم، وتلاه «طلبات» بتداول 34.86 مليون سهم، ثم «إعمار العقارية» بتداول 13.81 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً أمس «شعاع» بنسبة 11.4% ليغلق عند 0.253 درهم، و«أمان للتأمين» بنسبة 6.3% إلى 0.351 درهم، و«طلبات» بنسبة 2.85% ليغلق عند 1.44 درهم.

وفي المقابل تصدرت قائمة الأسهم المخفضة «الوطنية الدولية» بنسبة 6.6% ليغلق عند 4.2 درهم، و«دبي الوطنية للتأمين» بنسبة 3.9% ليغلق عند 4.9 درهم.



استثمار أجنبي

فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 211.46 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 272.41 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 60.94 مليون درهم كمحصلة «بيع».

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 51.86 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 267.61 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 319.48 مليون درهم.