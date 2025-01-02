أبوظبي تتربع على عرش استثمارات الصناديق السيادية في العالم

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

تربعت أبوظبي خلال العام 2024 على عرش استثمارات الصناديق السيادية في العالم، باستحواذها على أكثر من 81.2% من قيمة أكبر 10 صفقات استثمارية لصناديق الثروة السيادية في العام المنصرم، والتي شملت أكبر صفقة استثمار في العالم، وقعتها «القابضة» (ADQ)، لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر مقابل 24 مليار دولار، بحسب تصنيف معهد صناديق الثروة السيادية (SWFI).

وصنفت قاعدة بيانات المعاملات التابعة لمعهد صناديق الثروة السيادية، خمس صفقات استثمارية، أبرمتها ثلاث صناديق ثروة سيادية في أبوظبي شملت جهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة للاستثمار، و«القابضة» (ADQ)، ضمن قائمة أكبر 10 صفقات استثمارية لصناديق الثروة السيادية في العالم خلال العام 2024 والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 51.766 مليار دولار، منها 42.04 مليار دولار لصفقات صناديق أبوظبي الثلاث.



رأس الحكمة

وبحسب البيانات، جاءت صفقة استثمار «القابضة» (ADQ)، لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر مقابل 24 مليار دولار، والتي تم الإعلان عنها في شهر فبراير 2024، في صدارة أكبر صفقة استثمارية لصناديق الثروة السيادية في العالم خلال العام 2024.

وكانت «القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، قد كشفت في 23 فبراير الماضي عن خططها لاستثمار 35 مليار دولار في جمهورية مصر العربية، واستحواذها على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح أحد أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.

كما جاءت صفقة استثمار مبادلة للاستثمار بشراء شركة إدارة الأصول الكندية CI Financial في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 12 مليار دولار، في واحدة من أكبر الاستثمارات المباشرة في أميركا الشمالية من قبل المشترين في الشرق الأوسط.

وشملت صفقات صناديق أبوظبي السيادية كذلك قيام مبادلة للاستثمار «مبادلة»، بالاستثمار إلى جانب صندوق «جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز» في مصنع لإنتاج سماد اليوريا تابع لشركة بيردامان الأسترالية، والذي تبلغ قيمته 6.4 مليار دولار أسترالي (4.2 مليار دولار أميركي)، وهو أكبر مصنع من نوعه في أستراليا، كما يعد أحد أكبر مصانع اليوريا في العالم.

ووفقاً لتصنيف معهد صناديق الثروة السيادية، جاءت الصفقة في المرتبة الرابعة، حيث قدر المعهد استثمار «مبادلة»، بنحو 2.1 مليار دولار أميركي، في المشروع الذي يعد أكبر استثمار على الإطلاق في قطاع صناعة الأسمدة الأسترالية، حيث من المتوقع أن ينتج أكثر من مليوني طن من سماد اليوريا سنوياً.



الطاقة النظيفة

وشملت قائمة الصفقات الاستثمارية العشر الأكبر لصناديق الثروة السيادية خلال عام 2024، صفقة استحواذ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» على شركة «سايتا ييلد» الإسبانية من شركة «بروكفيلد رينوابل» بقيمة نحو 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، والتي تم تصنيفها بالمرتبة الثامنة.

وجاءت صفقة استحواذ تحالف مجموعة من مستثمري الملكية الخاصة تشمل «سي في سي كابيتال بارتنرز»، و«نورديك كابيتال»، وإحدى الشركات التابعة إلى جهاز أبوظبي للاستثمار، على شركة «هارغريفز لانسداون» البريطانية بتقييم 5.4 مليار إسترليني، في المرتبة العاشرة ضمن أكبر 10 صفقات لصناديق الثروة السيادية في العالم خلال العام الماضي بمبلغ 6.9% مليار دولار، كان نصيب استثمار جهاز أبوظبي للاستثمار فيها نحو 1.24 مليار دولار وفقاً لتقديرات معهد صناديق الثروة السيادية.

وتضمنت قائمة أكبر 10 صفقات استثمار لصناديق الثروة السيادية في العالم خلال العام 2024، كذلك صفقة صندوق الثروة السيادي لسنغافورة (GIC) للاستثمار في شركة Techem الألمانية بقيمة 2.984 مليار دولار، والتي جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً من ناحية القيمة بعد صفقتي رأس الحكمة لـ«القابضة» وصفقة CI Financial لمبادلة، في حين جاءت صفقة صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستثمار في مجموعة لينوفو الصينية بقيمة ملياري دولار في المرتبة الخامسة، تلتها صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي كذلك على 54% من مجموعة MBC السعودية مقابل 1.99 مليار دولار، ثم صفقة الصندوق ذاته للاستثمار في شركة لوسيد موتورز الأميركية بقيمة 1.5 مليار دولار، في حين جاءت صفقة استثمار جهاز قطر للاستثمار نحو 1.25 مليار دولار في شركة xAI - الأميركية في المرتبة التاسعة بعد صفقة استحواذ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» على شركة «سايتا ييلد» الإسبانية من شركة «بروكفيلد رينوابل» بقيمة نحو 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، والتي تم تصنيفها بالمرتبة الثامنة.



«مبادلة» الأكثر نشاطاً

صنف معهد الصناديق السيادية «SWF»، صندوق «مبادلة للاستثمار»، الصندوق السيادي الأكثر نشاطاً في العالم خلال العام 2024، مع زيادة عقد الصفقات في مختلف القطاعات، بدءاً من الائتمان الخاص إلى الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لشركة الاستشارات البحثية «جلوبال إس دبليو إف» (Global SWF)، وظَّف صندوق «مبادلة» مبلغ 29.2 مليار دولار للاستثمار في 2024، ويمثل هذا زيادة بنسبة 67% عن العام السابق، كما أنه يتجاوز بكثير النمو الأوسع البالغ 7% في استثمارات الصناديق السيادية على مستوى العالم.

وبحسب التقرير، شملت الصناديق السيادية الواقعة في الشرق الأوسط خمسة من أكبر 10 صانعي صفقات عالمية للسنة الثانية على التوالي، إذ ضمت القائمة إلى جانب صندوق مبادلة صندوقين آخرين من أبوظبي، هما جهاز أبوظبي للاستثمار، و«القابضة» (ADQ)، إلى جانب الصندوق السيادي السعودي وجهاز قطر للاستثمارات، حيث استثمرت هذه الصناديق الخمسة 82 مليار دولار العام الماضي.