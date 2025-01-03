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اقتصاد

الدولار يتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر

عملة من فئة الدولار
3 يناير 2025 10:07

يتجه الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي له في أكثر من شهر اليوم الجمعة، مدعوما بتوقعات بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ هذا العام.
واستهل الدولار العام الجديد بأداء قوي حيث وصل أمس الخميس إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 109.54 مقابل سلة من العملات ليواصل مسيرة صعودية رائعة مستمرة منذ العام الماضي.
ويرجع ارتفاع العملة الأميركية إلى تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سياسته النقدية فضلا عن متانة الاقتصاد.
وتتجه العملة الأوروبية الموحدة صوب انخفاض أسبوعي بنسبة 1.6 بالمئة هو الأسوأ لها منذ نوفمبر.
وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.04 بالمئة إلى 1.2385 دولار، بعد أن هبط 1.16 بالمئة أمس الخميس ليتجه إلى خسارة نحو 1.6 بالمئة خلال الأسبوع.
وارتفع الين بنسبة 0.16 بالمئة إلى 157.25 أمام الدولار، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أدنى مستوى في أكثر من خمسة أشهر عند 158.09 الذي سجله في ديسمبر.
وانخفض الين بأكثر من 10 بالمئة في عام 2024، ممدا خسائره إلى العام الرابع على التوالي.

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المصدر: وكالات
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