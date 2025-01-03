الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتقترب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع بفضل انخفاض الدولار والطلب على الملاذ الآمن، كما يتجه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب أسبوعية في وقت ينصب فيه التركيز على بيانات اقتصادية أميركية مرتقبة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2655.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0756 بتوقيت جرينتش وبلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 13 ديسمبر. وارتفع الذهب بنحو 1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.59 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 923.10 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 911.90 دولار.