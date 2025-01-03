«ويز إير أبوظبي» تقدم خصومات على عدة وجهات

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت ويز إير أبوظبي، عن تقديم خصومات حصرية تصل إلى 25% على مجموعة مختارة من الرحلات بمناسبة حلول العام الجديد، حيث يمكن للمسافرين الراغبين بالتخطيط المُبكر لرحلاتهم الاستفادة من العرض الترويجي المحدود عند إجراء حجوزات بين 3 يناير و31 مايو 2025، مما يسهل عملية حجز الرحلات خلال الأشهر القادمة وفق جدول الرحلات الشتوية.

وتتوفر التذاكر للبيع بأسعار تبدأ من 199 درهم. وقال يوهان إيدهاجن، المدير الإداري لشركة ويز إير أبوظبي: يسرنا استقبال العام الجديد بخصومات تصل إلى 25% على وجهات سفر مميزة ضمن شبكة وجهاتنا المتنامية باستمرار، بما ينسجم مع منهجيتنا الرائدة في المنطقة والرامية إلى توفير رحلات طيران منخفضة التكلفة.