%20 حصة «السعديات» من المشاريع العقارية الجديدة بأبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

تصدرت جزيرة السعديات خلال العام 2024 قائمة أكثر المناطق في أبوظبي التي شهدت إطلاق مشاريع عقارية جديدة، في ظل تركيز شركة الدار العقارية، على إطلاق المزيد من المشاريع بالجزيرة تلبية للطلب المتزايد على شراء العقارات السكنية في السعديات.

وشهدت منصة «داري» خلال العام الماضي تسجيل 10 مشاريع بجزيرة السعديات لشركة الدار العقارية، لتستحوذ الجزيرة بذلك على أكثر من 20% من قائمة المشاريع السكنية الجديدة بالإمارة خلال العام الماضي، حيث أظهرت المنصة تسجيل 43 مشروعاً عقارياً توفر أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 12 مشروعاً توفر أراضي سكنية وتجارية وإدارية وخدمية.

وأكد خبراء ومتعاملون عقاريون لـ «الاتحاد» أن زيادة الطلب على شراء العقارات في السعديات يعزز من خطط طرح مشاريع جديدة بالجزيرة، لاسيما في ظل تميز الجزيرة بتوفر البنية التحتية القوية والمرافق والخدمات الجاذبة للمستثمرين.

وتضم قائمة المشاريع الجديدة بجزيرة السعديات التي تم تسجيلها بمنصة «داري» منذ بداية العام الماضي، «نوران ليفنج»، ويضم 372 وحدة سكنية، و«منارة ليفنج 2» ويوفر 232 وحدة سكنية، و«ذا أرت هاوس» بإجمالي 281 وحدة سكنية، و«ذا سورس تيراسيس» ويضم 58 وحدة، و«ممشى بالم» ويوفر 88 وحدة، و«ممشى جاردنز ب» ويوفر 403 وحدات، و«ممشى جارنز أ» ويضم 90 وحدة سكنية، و«فايا السعديات»، ويوفر 21 وحدة سكنية فيلا، و«فايا فيستا» ويوفر 28 مسكناً، بالإضافة إلى مشروع «ذا فاونتن فيو ريزيدنسز»، لتوفر بذلك المشاريع التسعة نحو 1600 وحدة سكنية.



ارتفاع الأسعار

وبحسب مؤشرات منصة «داري»، ارتفع متوسط سعر بيع الاستوديو بجزيرة السعديات من 717 ألف درهم خلال الربع الثاني من العام الماضي، إلى 977 ألف درهم في الربع الثالث من ذات العام، والشقة ذات الغرفة الواحدة من 1.5 إلى 1.66 مليون درهم، والغرفتين من 2.93 ألفاً إلى 2.97 مليون درهم، والثلاث غرف من 2.59 إلى 2.8 مليون.

وارتفع متوسط سعر بيع الفلل ذات الأربع غرف بجزيرة السعديات من 6.7 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الماضي، إلى 7.9 مليون درهم في الربع الثالث من ذات العام، والست غرف من 9.5 إلى 11.8 مليون درهم، فيما تراجع متوسط سعر بيع الفلل ذات الخمس غرف من 9.5 إلى 8.5 مليون درهم.



طلب مرتفع

وأكد الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية، أن زيادة الطلب على شراء العقارات في السعديات يعزز من خطط طرح مشاريع جديدة بالجزيرة، لاسيما في ظل تميز الجزيرة بتوفر البنية التحتية القوية والمرافق والخدمات الجاذبة للمستثمرين.

وأوضح أن مختلف مناطق التملك الحر تشهد نشاطاً ملحوظاً وسط طلب قوي على شراء العقارات بالإمارة لاسيما من الأجانب.

وارتفع إجمالي مبيعات الدار في دولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 20.2 مليار درهم، منها 15.3 مليار درهم مبيعات الدار للمشترين الدوليين والمقيمين، أي ما يعادل 76% من إجمالي المبيعات، في حين بلغت مبيعات المواطنين الإماراتيين 4.9 مليار درهم، بنسبة 24% من إجمالي المبيعات.

بدوره، أوضح أحمد صلاح ربيع، مدير شركة بلاتينيوم هوم للعقارات أن جزيرة السعديات تعد من أكثر المناطق التي تشهد طلباً على شراء العقارات الفاخرة في أبوظبي، مشيراً إلى أن أسعار العقارات بالجزيرة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار.

وأعلنت مجموعة الدار العقارية «الدار» عن إبرامها شراكة مع ماندارين أورينتال، التي تملك وتدير عدداً من أهم الفنادق والمنتجعات والمجمّعات السكنية في العالم، والحائزة جوائز عالمية، وذلك لتطوير أول مجمّع سكني يحمل علامة ماندارين أورينتال في جزيرة السعديات، ويشمل ذلك 228 منزلاً فاخراً.



أفضل المناطق

وبحسب تقرير «دوبيزل» عن شراء عقارات أبوظبي للنصف الأول 2024، جاءت جزيرة السعديات في المرتبة الرابعة بقائمة أفضل المناطق لشراء الشقق الفاخرة في أبوظبي، كما شهدت أسعار الشقق بالجزيرة ارتفاعاً بنسبة 9.48% مقارنة بالنصف الأول من 2023، ليصل سعر شراء القدم المربعة إلى 2260 درهماً، بنسبة عائد على الاستثمار بلغت 3.47%.

وبلغ متوسط سعر الشقة ذات الغرفة الواحدة نحو 1.97 مليون درهم، والغرفتين 3.97 مليون درهم، والثلاث غرف 7.99 مليون درهم.

كما حلت جزيرة السعديات في المرتبة الثانية ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الفلل الفاخرة في أبوظبي، حيث شهدت أسعار الفلل بالجزيرة ارتفاعاً بنسبة 3.33% مقارنة بالنصف الأول من 2023، ليصل سعر شراء القدم المربعة إلى 1491 درهماً، بنسبة عائد على الاستثمار بلغت 6.3%.

وبلغ متوسط سعر الفيلا ذات الأربع غرف نحو 7.56 مليون درهم، والخمس غرف 9.1 مليون درهم، والست غرف 10.9 مليون درهم.

كما جاءت «السعديات» في المرتبة الخامسة ضمن قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق الفاخرة في أبوظبي، حيث ارتفعت إيجارات الشقة ذات الغرفة الواحدة بنسبة 12.5% لمتوسط 90 ألف درهم سنوياً، خلال النصف الأول من العام الماضي، مقارنة بالنصف الأول من العام 2023، والشقق ذات الغرفتين بنسبة 4.7% إلى 154 ألف درهم، والثلاث غرف بنسبة 4.7% إلى 223 ألف درهم سنوياً، بحسب التقرير.