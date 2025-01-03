«مطار دبي» يتوقع استقبال 4.3 مليون مسافر بأول أسبوعين من يناير

دبي (الاتحاد)

يستعد مطار دبي الدولي لبداية قياسية في عام 2025 مع توقعات باستقبال 4.3 مليون مسافر خلال الأسبوعين الأوليين من العام الحالي.

وتوقعت مطارات دبي، أن تبلغ حركة المرور اليومية في المطار ذروتها في 3 يناير، حيث يصل عدد المسافرين في هذا اليوم إلى 311 ألف مسافر، ليبلغ معدل عدد المسافرين اليومي خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الجاري 287 ألف مسافر، وبزيادة تقدر بنحو 8% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، ونحو 6% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا في 2018 - 2019.

ويعكس هذا الأداء الاستثنائي زيادة في عدد المسافرين الدوليين الذين يغادرون بعد موسم الأعياد، بالإضافة إلى عودة المقيمين من عطلاتهم.