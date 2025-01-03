استقرار تداولات الأسهم المحلية عند 1.4 مليار درهم



حسام عبدالنبي (أبوظبي)

سيطرت حالة من الهدوء على تداولات أسواق الأسهم المحلية في آخر جلسات التداول من الأسبوع لينعكس ذلك على استقرار معدلات التداولات الإجمالية قرب مستوى 1.4 مليار درهم كمحصلة لتداول 462.22 مليون سهم في كلا السوقين.

وتأثر أداء سوق دبي المالي بعمليات بيع لجني الأرباح على عدد من الأسهم النشطة التي سجلت ارتفاعات كبيرة في العام الماضي وأهمها «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«بنك الإمارات دبي الوطني»، فيما شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية استقراراً في الأداء بدعم من عمليات شراء على بعض الأسهم النشطة وأبرزها «لولو للتجزئة» الذي ارتفع بنسبة 2.63% مسجلاً 1.95 درهم ليقترب نسبياً من سعر الطرح.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر اليوم على ارتفاع لا يذكر ليستقر عند مستوى 9322.75 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 812.32 مليون درهم، شملت ما يزيد على 214.68 مليون سهم عبر 15760 صفقات. وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 189.47مليون درهم ليغلق مستقراً عند سعر 402.5 درهم، وتلاه سهم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 67 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بقيمة 64.85 مليون درهم، و«لولو للتجزئة» بقيمة 46.93 مليون درهم، فيما تضمنت قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث كمية التداول «اشراق» بنحو 38.71 مليون درهم، وتلاه «لولو للتجزئة» بقيمة 24.19 مليون درهم، سهم «ملتيبلاي» بقيمة 14.48 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بقيمة 11.78 مليون درهم.

وأظهرت بيانات السوق أن قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً شملت «بنك الفجيرة الوطني» بنسبة 5.56% ليغلق عند 3.99 درهم، وتلاه «أم القيوين للاستثمارات العامة» بنسبة 4.9% ليغلق عند 1.07 درهم، و«مجموعة مير» بنسبة 4.48% ليغلق عند 2.1 درهم، و«اشراق» بنسبة 4% ليغلق عند 0.337 درهم، وفي المقابل تضمنت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً «رابكو للاستثمار بنسبة 8.93% ليغلق عند 1.53 درهم، وتلاه «إي 7 - الأذونات» بنسبة 3.95% ليغلق عند 0.9 درهم، و«أسمنت الخليج» بنسبة 3.64% ليغلق عند 0.53 درهم.

سوق دبي

وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي اليوم بمقدار 26.59 نقطة وبنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 5126.74 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 16 شركات، مقابل انخفاض أسهم 26 شركات وثبات أسهم 7 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 584.88 مليون درهم، بعد التعامل على 247.54 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14078 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 155 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بقيمة 91.54 مليون درهم، ثم «طلبات» بقيمة 59.17 مليون درهم. فيما جاء «شعاع كابيتال» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 47.37 مليون سهم، وتلاه «طلبات» بتداول 41.42 مليون سهم، ثم «جي اف اتش» بتداول 29.13 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم «اجيليتي للمخازن» بنسبة 3% ليغلق عند 3 دراهم، و«سبينس» بنسبة 2.45% إلى 1.67 درهم، و«بي ام اتش كابيتال» بنسبة 1.97% ليغلق عند 2.07 درهم. وفي المقابل تصدرت قائمة الأسهم المخفضة «الاستشارات المالية الدولية» بنسبة 9.12% ليغلق عند 4.48 درهم، وتلاه «الوطنية الدولية» بنسبة 7% ليسجل 4.65 درهم، ثم «إعمار للتطوير» بنسبة 2.5% ليغلق عند 13.6 درهم.

وشهدت جلسة تداول ختام الأسبوع تراجع غالبية الأسهم القيادية ومنها «إعمار العقارية» بنسبة 0.78% ليغلق عند 12.6 دراهم، و«طلبات» بنسبة 1.38% إلى 1.42 درهم، و«سالك» بنسبة 0.36% ليغلق عند 5.49 درهم، وكذلك «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.38% ليغلق عند 4.48 درهم، و«تاكسي دبي» بنسبة 2.15% ليسجل 2.72 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 248 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 328 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 80.82 مليون درهم كمحصلة «بيع». وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 116.57مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 344.29 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 460.87 مليون درهم.