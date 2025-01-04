"إيرباص A350" تدخل الخدمة التجارية لدى "طيران الإمارات"

دخلت أول طائرة "إيرباص A350" الخدمة التجارية لدى "طيران الإمارات"، حيث انطلقت الطائرة الجديدة في رحلتها الافتتاحية من دبي إلى إدنبرة.

وتُعد هذه الطائرة الأولى من بين 65 طائرة من هذا الطراز، ستنضم إلى أسطول الشركة على مدى السنوات القادمة.

وتعد طائرة "إيرباص A350" الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود في الخدمة التجارية اليوم، وتضم طائرة طيران الإمارات التي دخلت الخدمة ثلاث درجات تتسع لـ 312 راكباً، حيث يضم الجيل الجديد من درجة الأعمال 32 مقعداً، والدرجة السياحية الممتازة 21 مقعداً، والدرجة السياحية 259 مقعداً.

وستقوم طيران الإمارات بتشغيل طائراتها "A350" الجديدة إلى 8 وجهات أخرى في الفترة المقبلة، هي الكويت، والبحرين، ومومباي، وأحمد آباد وكولومبو، وليون، ومسقط، وبولونيا.