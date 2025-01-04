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«مصدر».. مدينة من المستقبل

«مصدر».. مدينة من المستقبل
5 يناير 2025 01:03

تعتبر مدينة «مصدر» في أبوظبي، مركزاً للتقنيات النظيفة والتصميم المستدام، وتتمتع بمكانة رائدة في مجال التنمية الحضرية المستدامة، وتعكس التزام العاصمة ببناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، من خلال مجموعة من مشاريع الطاقة الخالية من الكربون والمبتكرة مثل مجمّع مدينة مصدر وذا لينك، كما توفر المنطقة الحرة في المدينة بيئة سلسة لمختلف أنشطة الأعمال.
ولأهميتها يسلط مؤتمر المدن المستدامة في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025 التي تستضيفها شركة مصدر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 14 و16 يناير الجاري، في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة، الضوء على مدينة مصدر، بالإضافة إلى المشاريع الإماراتية الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة، ومنها محطة نور أبوظبي، ومحطة براكة للطاقة النووية.

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أسبوع أبوظبي للاستدامة
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