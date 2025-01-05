247 مليار درهم قيمة سوق التكنولوجيا والاتصالات في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغت قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات، نحو 145.8 مليار درهم «39.7 مليار دولار» في عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.1% لتصل إلى 246.9 مليار درهم «67.3 مليار دولار» بحلول العام 2028، بحسب مؤسسة جلوبال داتا للبيانات والإحصاءات.

وقدرت الدراسة التي اطلعت عليها «الاتحاد»، الإيرادات التراكمية لمقدمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات بنحو 1.14 تريليون «311.6 مليار دولار» خلال الفترة من 2023 إلى 2028.

ويتم تقسيم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات حسب القطاعات الرأسية من حيث قطاعات الاستخدام النهائي الرأسية، حيث احتل قطاع الطاقة أعلى حصة سوقية بنسبة 18.6% في عام 2023، يليه القطاع الحكومي، ومن المتوقع أن يكون قطاع السفر والترفيه هو القطاع الأسرع نمواً، بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 15.7%، خلال الفترة المتوقعة.

وأكدت «جلوبال داتا» أن صناعة النفط والغاز تقدمت خلال السنوات الأخيرة في استخدام التقنيات الرقمية لحالات استخدام مختارة لجعل عملياتها رقمية بالكامل.

وأضافت أن بعض التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، والبلوك تشين، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء (IoT)، والروبوتات، والواقع الافتراضي والمعزز (VR وAR) بات جزءاً من الروتين اليومي بقطاع النفط والغاز.

وتقول جلوبال داتا، وهي شركة رائدة في مجال البيانات والتحليلات، إن مبادرات التحول الرقمي هذه توفر فوائد طويلة الأجل لصناعة النفط والغاز.

وقال رافيندرا بورانيك، محلل النفط والغاز في «جلوبال داتا»: «يستخدم العاملون الميدانيون على نطاق واسع الأجهزة المحمولة لجمع البيانات وتدوين الملاحظات والتواصل مع فريقهم، وتهدف هذه التغييرات إلى رفع الكفاءة في سير العمل وتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف وتساعد التقنيات أيضاً في الإشراف على البنية التحتية الضخمة لمنع الحوادث أو عمليات الإغلاق غير المخطط لها، كما يتم تقليل المخاطر التشغيلية بسبب الحاجة الأقل للتدخل البشري في البيئات الخطرة، وهي فائدة مهمة جداً للرقمنة».

ومن المتوقع أن يؤدي تبني التقنيات الرقمية إلى تقديم قيمة غير ملموسة في شكل تخفيضات في الانبعاثات حيث أشار استطلاع رأي حديث من جلوبال داتا إلى أن الشركات تنشر الرقمنة لخفض انبعاثاتها التشغيلية مع تزايد المخاوف بشأن تغير المناخ كل عام، حيث أصبحت إدارة الانبعاثات أمراً بالغ الأهمية للصناعة.

وتابع بورانيك: تُستخدم الطائرات من دون طيار لمراقبة انبعاثات الميثان في الصناعة، ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد استراتيجيات فعالة للتخفيف من انبعاثات الميثان من عمليات النفط والغاز اليومية، وتتوافق هذه الجهود مع أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي حددتها الاتفاقيات الدولية مثل اتفاق باريس.

الإنفاق الإجمالي

توقعت مؤسسة «أي دي سي» أن يتجاوز الإنفاق الإجمالي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا 238 مليار دولار عام 2024، بزيادة قدرها %4.5 عن عام 2023. وكشفت «أي دي سي» أنها تتوقع زيادة الإنفاق على خدمات الاتصالات بنسبة %5 على أساس سنوي في عام 2024 ليصل إلى 133 مليار دولار، مع نمو الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بنسبة %3.9 على أساس سنوي إلى 105 مليارات دولار.

ومع تزايد تبلور الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، تتوقع شركة البيانات الدولية أن يتجاوز الإنفاق على التحول الرقمي في المنطقة 59 مليار دولار في عام 2024 وأن يتسارع بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة %15 على مدى السنوات المقبلة ليتجاوز 88 مليار دولار في عام 2027.

وتوقعت «أي دي سي» أن يتجاوز الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في المنطقة ثلاث مليارات دولار هذا العام، بزيادة %32 عن عام 2023.