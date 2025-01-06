شراكة بين «العين الأهلية» و«مصر للتأمين»



أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية معالي المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة العين الأهلية للتأمين وشركة مصر للتأمين.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي بين الشركتين، وتطوير منتجات التأمين وتبادل الخبرات العلمية، وتحسين مستوى التدريب وتبادل الخبرات بشتى أشكالها، بما يصب في مصلحة الشركتين والانفتاح المعرفي، ويسهم في مواجهة التطورات والتحديات في سوق التأمين.

وأكد معالي المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، على دعم الوزارة لهذه الخطوة الاستراتيجية الهامة، التي تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز التكامل والتعاون العربي، حيث تسعى إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة في قطاع هام كقطاع التأمين، من خلال شراكة فريدة بين شركتين عريقتين تتمتعان بخبرات متميزة.

وبدوره، أعرب خالد البادي نائب رئيس مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين، عن سعادته بهذا البروتوكول الذي يعد خطوة أولى نحو المزيد من الشراكات والتعاون، مثمناً التعاون مع شركة عريقة كمصر للتأمين، مؤكداً أن هذه الشراكة ستساهم في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد تقديم حلول تأمينية متميزة وأكثر مرونة، وستتيح للشركتين الاستفادة من أحدث التطورات في مجال التأمين الرقمي، مما يساهم في رفع القدرة التنافسية للسوق العربي على المستوى العالمي.

وبدوره، أكد محمد مظهر حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة العين الأهلية للتأمين، أن الشركة هي من شركات التأمين الرائدة في المنطقة، خصوصاً وأنها ترتبط بعلاقة ممتازة مع الأسواق العالمية، كما تتمتع بأمان من الدرجة الأولى، وتمارس الاكتتاب في جميع فئات الأعمال، خصوصاً في مجال الطاقة والعقارات وتأمينات الحوادث التي تشترك فيها الشركة في مجموعة واسعة من المناطق داخل أبوظبي وخارجها، كما اشتهرت الشركة بسياستها الدقيقة في الاكتتاب، وتحظى بسمعة ممتازة في الاكتتاب بالأعمال المربحة وبناء علاقات قوية مع شركات إعادة التأمين في جميع أنحاء العالم.