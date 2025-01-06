1.8 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية



حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استهلت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الجاري في المنطقة الخضراء؛ ليسجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 1.13%، ويصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.24%، مسجلاً أعلى إغلاق منذ مايو 2014.

وجاء ارتفاع المؤشرات بدعم من ارتفاع الأسهم النشطة والقيادية في كلا السوقين، والتي أدت إلى نشاط ملحوظ في التداولات لتقفز قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين إلى 1.81 مليار درهم بعد تداول 630.48 مليون سهم خلال 36506 صفقة.

سوق أبوظبي

وبحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على ارتفاع ملحوظ بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 9482.43 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.218 مليار درهم، شملت ما يزيد على 362.62 مليون سهم عبر 23120 صفقة. ومن أصل 84 شركة تم تداول أسهمها، انخفضت أسهم 37 شركة، بينما ارتفعت أسهم 33 شركة، وبقيت 14 على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 174.89 مليون درهم، وتلاه سهم «الدار العقارية» بقيمة 156.29 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة 108.14 مليون درهم، فيما تضمنت قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث كمية التداول «إشراق» بنحو 70.72 مليون سهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بقيمة 52 مليون سهم، ثم «الدار العقارية» بقيمة 20 مليون سهم.

وأظهرت بيانات السوق أن قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً شملت «بلدكو» بنسبة 14.29% ليغلق عند 1.12 درهم، وتلاه «رابكو للاستثمار» بنسبة 9.8% ليغلق عند 1.68 درهم، و«ملتيبلاي» بنسبة 6.47% ليغلق عند 2.14 درهم.

وفي المقابل، تضمنت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً «الخليج للمشاريع الطبية» بنسبة 6.67% ليغلق عند 2.1 درهم، وتلاه «البنك التجاري الدولي» بنسبة 4.94% ليغلق عند 0.77 درهم، و«المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» بنسبة 4.85% ليغلق عند 2.55 درهم.وفيما يخص الأسهم النشطة، فقد ارتفعت أسهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.37% ليغلق عند 404 دراهم، و«الدار العقارية» بنسبة 3% ليغلق عند 7.84 درهم، و«ألفا ظبي القابضة» بنسبة 1.19% ليغلق عند 11.94 درهم.

سوق دبي

وعاود المؤشر العام لسوق دبي المالي الارتفاع أمس بمقدار 63.96 نقطة، وبنسبة 1.24%، ليغلق عند مستوى 5190.7 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 23 شركة، مقابل انخفاض أسهم 20 شركات، وثبات أسهم 8 شركات.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 601.87 مليون درهم، بعد التعامل على 267.86 مليون سهم، من خلال تنفيذ 13386 صفقة. وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 164.46مليون درهم، تلاه «طلبات» بقيمة 101.18 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بقيمة 52.6 مليون درهم. فيما جاء «طلبات» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 70 مليون سهم، وتلاه «شعاع كابيتال» بتداول 65.84 مليون سهم، ثم «ديوا» بتداول 14.81 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً أمس «تعليم» بنسبة 6.88% ليغلق عند 4.19 دراهم، و«شعاع» بنسبة 5% إلى 0.269 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 4.8% ليغلق عند 21.5 درهم.

وفي المقابل، تصدرت قائمة الأسهم المخفضة «دبي للمرطبات» بنسبة 10% ليغلق عند 21.6 درهم، وتلاه «دبي الوطنية للتأمين» بنسبة 4%، ليسجل 4.7 درهم، ثم «سكون تكافل» بنسبة 3.2% ليغلق عند 1.5 درهم. وشهدت جلسة تداول بداية الأسبوع ارتفاع غالبية الأسهم القيادية، ومنها «إعمار للتطوير» بنسبة 1.83%، ليغلق عند 13.85 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 1.19% ليغلق عند 12.75 دراهم، و«طلبات» بنسبة 4.22% إلى 1.48 درهم، و«سالك» بنسبة 0.91% ليغلق عند 5.54 درهم، وكذلك «ديوا» بنسبة 0.69% ليغلق عند 2.88 درهم.