الثلاثاء 7 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

القطاع الخاص يستقبل 2025 بأسرع زيادة في أنشطة الأعمال

القطاع الخاص يستقبل 2025 بأسرع زيادة في أنشطة الأعمال
7 يناير 2025 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تطلق برنامجاً إغاثياً عاجلاً لدعم الفئات الهشة في غزة
عبدالله بن زايد: الإمارات تقف إلى جانب الشعب السوري الشقيق

استقبل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات عام 2025، بأسرع زيادة في أنشطة الأعمال الجديدة منذ مارس الماضي، وتسجيل مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر 2024، أعلى مستوياته في تسعة أشهر عند 55.4 نقطة، وفقاً لتقرير ستاندرد آند بورز جلوبال. وأظهر التقرير الشهري للمؤسسة تسارعاً في وتيرة نمو النشاط والمبيعات خلال ديسمبر الماضي، مع تباطؤ وتيرة التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج، للمرة الرابعة في خمسة أشهر.
وبحسب التقرير، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية عام 2024، مما يشير إلى توسع متسارع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث حفّزت ظروف الطلب القوية أسرع زيادة في الأعمال الجديدة في تسعة أشهر، مما أدى أيضاً إلى زيادة أكثر حدة في الإنتاج. 
وللشهر الثالث على التوالي، سلطت الشركات غير المنتجة للنفط الضوء على انخفاض أسعار الإنتاج في شهر ديسمبر، حيث أشارت التقارير إلى مزيد من الجهود لتخفيض أسعار البيع للعملاء ودعم نمو المبيعات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات، التابع لشركة S&P Global - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - للشهر الثالث على التوالي في شهر ديسمبر، من 54.2 نقطة إلى 55.4 نقطة، وكان عند أعلى مستوى له في تسعة أشهر. 
وأشارت القراءة، التي كانت أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، إلى توسع قوي، بل أكثر قوة من سابقه، في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول لدى «ستاندرد آند بورز جلوبال إنتليجانس»: «شهدت الإمارات العربية المتحدة أفضل توسع لها في الأعمال التجارية غير المنتجة للنفط في فترة تسعة أشهر خلال شهر ديسمبر، حيث اختتمت أحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات عاماً آخر من النمو المستمر ووضعت القطاع في وضع قوي للعام المقبل 2025».
وأضاف: «ومع ذلك، تظل مستويات القدرة الإنتاجية تواجه ضغطاً كبيراً، وهو ما يتضح من خلال زيادة ملحوظة أخرى في الأعمال المتراكمة. ويبدو أن التوظيف هو العامل المُقيّد لذلك - حيث لم يتغير معدل نمو التوظيف بشكل كبير عن أدنى مستوى له في 31 شهراً الذي سجله في شهر نوفمبر. ورغم أن القيود على هوامش الأرباح تبدو وكأنها تمنع بعض الشركات من تعيين المزيد من الموظفين، مع انخفاض أسعار البيع رغم ارتفاع التكاليف، فمن المؤكد أن هناك حاجة إلى تعزيز الموارد لضمان استفادة الشركات من الطلب في العام الجديد».
وقال: «قد يدعم انخفاض أعباء التكلفة هذا الأمر، حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى أبطأ ارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية في تسعة أشهر. كما تسارع نمو المشتريات إلى أعلى مستوى في 13 شهراً، وهو ما قد يساعد في زيادة المخزون بعد أن كان معدل الزيادة ضعيفاً في النصف الثاني من عام 2024». 
وأكدت الشركات المشاركة في الدراسة على ظروف السوق المزدهرة في نهاية العام، والتي ساعدتهم في تأمين عملاء جدد وحجم طلبات أكبر، وأعربت الشركات غير المنتجة للنفط عن تفاؤلها بشأن توقعات عام 2025، خلال شهر ديسمبر. وجدير بالذكر أن الارتفاع الإجمالي في الأعمال الجديدة كان الأكثر حدة في تسعة أشهر، على الرغم من الارتفاع الطفيف في المبيعات للعملاء الدوليين. ونتيجة لذلك، توسعت الشركات في إنتاجها بأكبر معدل منذ شهر أبريل 2024.
مشاريع قيد التنفيذ
ارتفع الطلب والمشاريع التي هي قيد التنفيذ، والأسعار المخفّضة، وظروف الطقس المواتية، بحسب التقارير النوعية.
ومع ذلك، فقد تسارع معدل تراكم الأعمال غير المُنجزة في شهر ديسمبر، بالتزامن مع ارتفاع معدل التوظيف بأبطأ معدل في أكثر من عامين ونصف العام، وهو ما يرتبط جزئياً بالضغوط التي تواجهها هوامش الأرباح. وعلى صعيد الأسعار، جلبت البيانات الأخيرة أخباراً مُشجعة، حيث تباطأت وتيرة التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الرابعة في خمسة أشهر، وانخفضت إلى ما دون المتوسط طويل الأجل. ورغم ملاحظة ارتفاع في تكاليف المواد الخام والشحن والمواد الغذائية والتكنولوجيا، ارتفعت أسعار المشتريات الإجمالية بأضعف وتيرة منذ شهر أبريل 2024. في الوقت نفسه، انخفض متوسط أسعار المنتجات والخدمات للشهر الثالث على التوالي في شهر ديسمبر، وكانت التخفيضات مرتبطة على نطاق واسع بقوة المنافسة والجهود المبذولة لدعم النمو. ومع ذلك، كان انخفاض أسعار البيع هو الأبطأ خلال الفترة الحالية.

القطاع الخاص
الاقتصاد
ستاندرد آند بورز
التضخم
الإمارات
النفط
آخر الأخبار
الوفد الأممي خلال زيارته إلى المستشفى الميداني الإماراتي في رفح (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تطلق برنامجاً إغاثياً عاجلاً لدعم الفئات الهشة في غزة
7 يناير 2025
زيلينسكي: ترامب قادر على إنهاء أزمة أوكرانيا
الأخبار العالمية
زيلينسكي: ترامب قادر على إنهاء أزمة أوكرانيا
7 يناير 2025
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب
الأخبار العالمية
توثيق 32 قتيلاً بسبب الألغام ومخلفات الحرب في سوريا
7 يناير 2025
فريدريش ميرتس
الأخبار العالمية
مرشح المعارضة الألمانية: الانتخابات الحالية لا تقل أهمية عن انتخابات 1949
7 يناير 2025
طفل بين نساء يبكين أقاربهن الذين قتلوا في قصف إسرائيلي بدير البلح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من مخاطر موجات الصقيع على النازحين في غزة
7 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©