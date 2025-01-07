الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ستكون أقل حدة من المتوقع.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2644.79 دولار للأوقية بحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2655.00 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 30.12 دولار للأوقية اليوم الثلاثاء، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 938.55 دولار، وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 924.52 دولار.