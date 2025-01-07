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"العربية للطيران" تطلق رحلات جديدة بين الشارقة وأديس أبابا

"العربية للطيران" تطلق رحلات جديدة بين الشارقة وأديس أبابا
7 يناير 2025 12:06

أعلنت "العربية للطيران" ، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إطلاق رحلات جديدة ومباشرة إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا إنطلاقاً من الشارقة.

وستبدأ الخدمة الجديدة في 30 يناير الجاري بين مطاري الشارقة الدولي وأديس أبابا الدولي ، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

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وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة “العربية للطيران”، إن إضافة أديس أبابا إلى شبكة وجهات "العربية للطيران" المتنامية يؤكد التزام الشركة بتعزيز التواصل ودعم العلاقات الاقتصادية والثقافية بين دولة الإمارات وإثيوبيا، موضحا أنه من خلال توسيع الوجهات إنطلاقاً من الشارقة تسعى الشركة إلى تعزيز قطاعي التجارة والسياحة مع الاستمرار في تقديم خيارات سفر مريحة ومعقولة التكلفة لعملاء العربية للطيران.

المصدر: وام
العربية للطيران
الشارقة
أديس أبابا
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