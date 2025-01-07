حشر آل مكتوم يفتتح الدورة الـ17 من "عرب بلاست" في دبي

دبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ حشر آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام اليوم فعاليات معرض "عرب بلاست 2025"، مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض، وهو أكبر معرض لصناعات البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط والصناعات المستدامة والاقتصاد الدائري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتجول سمو الشيخ حشر آل مكتوم بالمعرض الذي يضم 12 جناحا دوليا من بينها اجنحة الإمارات والسعودية وألمانيا وإيطاليا والصين والهند واضافة إلى اجنحة خليجية كبرى، وتعرف على أحدث التقنيات المعروضة والتي تسهم في دعم صناعات البلاستيك والبتروكيماويات، واستمع الى شرح عن تطور هذه الصناعات من مسؤولي الشركات الكبرى التي تمثل مختلف الدول الخليجية والعربية والأوربية.

وقال سمو الشيخ حشر آل مكتوم إن إقامة المعرض على أرض دبي في دورته الـ17 يعكس المكانة الرائدة لدبي، كوجهة متميزة لتنظيم المعارض الكبرى، ولاعبا رئيسا في خدمة الصناعة والتقنيات الحديثة والشراكات الصناعية والإقتصادية، ومركزا يجمع الكوادر الصناعية ورجال الأعمال والمستثمرين بمختلف اهتماماتهم ومجالات عملهم.

وأضاف: يكتسب معرض عرب بلاست أهميته كونه يدعم صناعات البتروكيماويات والبلاستيك والمطاط التي تعد محركا أساسيا للنمو الاقتصادي لمختلف دول العالم، إضافة إلى أنه يعزز الشراكات الدولية في هذه الصناعات، ويوفر منصة استراتيجية للمشاركين والزوار لاستكشاف الحلول الرائدة والتقنيات المتطورة التي تسهم في تطور هذا المجال الحيوي.

وأشاد سمو الشيخ حشر آل مكتوم بالمكانة التي وصل إليها "عرب بلاست" عالميا وتزايد عدد الدول المشاركة في فعالياته عاما تلو الآخر، كما أشاد بحرص المعرض في دورته الجديدة على دعم ممارسات الاستدامة في صناعة البتروكيماويات والبلاستيك، والاستفادة من التقنيات الصديقة للبيئة ودعم خطط إعادة التدوير والاقتصاد الدائري.

وقال نضال محمد كدار مدير المعرض، يشارك في المعرض الذي يستمر حتى يوم 9 يناير الجاري، أكثر من 750 عارضا من 35 دولة عربية وأوربية وآسيوية، من بينها الامارات والسعودية وعُمان والنمسا والصين ومصر وألمانيا وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية وسويسرا وفيتنام والأردن .

وأضاف: تستخدم البتروكيماويات والمكونات المشتقة من النفط والغاز في جميع أنواع المنتجات اليومية بما في ذلك التعبئة والتغليف والبلاستيك والملابس والمنظفات والإطارات، وبحسب دراسة أجرتها الوكالة الدولية للطاقة أصبحت البتروكيماويات أكبر محرك للطلب العالمي علي النفط.

وذكر أن صناعه البلاستيك والبتروكيماويات ستكون خلال السنوات المقبلة واحدة من القطاعات الرائدة التي تقود اقتصاد الدول المنتجة للنفط.

وتابع كدار: يعقد المعرض بدبي باعتبارها بوابة عالمية لأسواق التقنيات الحديثة في مختلف مجالات الصناعة، ومركزا للمعارض العالمية الكبرى، مشيرا الى أن الدورة الحالية تسلط الضوء على أحدث ما توصلت إليه صناعات البلاستيك والبتروكيماويات ومستقبلها خلال السنوات القادمة، وتكشف عن منتجات جديدة تعزز مفاهيم الوعي البيئي والاستدامة والإقتصاد الدائري.

من جانبها، قالت فرح عبدالحميد المديرة الإعلامية لـ"عرب بلاست" إن موقع دبي الاستراتيجي كبوابة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتميزها اللافت في تنظيم المعارض العالمية الكبرى يجعل هذا الحدث منصة مثالية لالتقاء قادة صناعة البتروكيماويات والبلاستيك بالمنطقة والعالم، ويسهم في بناء شراكات قوية بين المصنعين والمستثمرين ورجال الأعمال الذين يتطلعون إلى تنمية أعمالهم واستغلال فرص جديدة في الشرق الأوسط وخارجها.