«أبوظبي التجاري» الأعلى نمواً في القيمة بين بنوك المنطقة

حسونة الطيب (أبوظبي)

سجل بنك أبوظبي التجاري، أعلى معدل نمو في القيمة السوقية بين بنوك الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال الربع الأخير من 2024، بحسب تقرير أصدرته مؤسسة جلوبال ستاندرد آند بورز ماركت إنتيليجانس.

وحقق البنك، نمواً في الأسهم بنحو 23.75% خلال الربع الأخير من العام المنصرم، ليتمكن بذلك من الصعود من الدرجة 14 إلى الدرجة رقم 10، بين أكبر 20 مصرفاً في المنطقة من حيث القيمة السوقية.

وبلغت القيمة السوقية للبنك عند نهاية العام الماضي، نحو 20.76 مليار دولار (76.3 مليار درهم)، وفقاً لبيانات ستاندرد آند بورز.

وأشار تقرير المؤسسة الأميركية، إلى تحقيق بنك أبوظبي التجاري أرباحاً قدرها 2.39 مليار درهم خلال الربع الثالث، من واقع 1.94 مليار درهم، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2023، مدعومة بزيادة 49% في الدخل غير المرتبط بالفائدة وتكلفة المخاطر، التي تحسنت على أساس سنوي إلى 0.42% من 0.73%.

وكجزء من استراتيجيته لتعزيز موقعه في السوق، قام البنك بفتح فرع جديد له في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن تجديد بنك الهلال الإسلامي، الفرع التابع له في كازاخستان، وتحويله إلى مركز مصرفي للشركات في منطقة وسط آسيا، بحسب ستاندرد آند بورز.

وبين التقرير أنه ومن بين البنوك التي تضمنتها القائمة، حل بنك أبوظبي الأول في المرتبة الرابعة، وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة السادسة، بينما عاد بنك دبي الإسلامي للدخول في القائمة في المرتبة 17 بقيمة سوقية تقدر بنحو 13.95 مليار دولار، بنسبة ارتفاع تصل لنحو 12.54%، بالمقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.

وتجدر الإشارة، إلى أن البنك، كان ضمن القائمة حتى نهاية الربع الثاني من العام 2024، محتلاً المرتبة العشرين.