الأربعاء 8 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أبوظبي التجاري» الأعلى نمواً في القيمة بين بنوك المنطقة

بنك أبوظبي التجاري
8 يناير 2025 00:56

حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تخفف معاناة النازحات في مراكز الإيواء
جاهزية في أبوظبي للتعامل مع موسم الأمطار

سجل بنك أبوظبي التجاري، أعلى معدل نمو في القيمة السوقية بين بنوك الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال الربع الأخير من 2024، بحسب تقرير أصدرته مؤسسة جلوبال ستاندرد آند بورز ماركت إنتيليجانس.
وحقق البنك، نمواً في الأسهم بنحو 23.75% خلال الربع الأخير من العام المنصرم، ليتمكن بذلك من الصعود من الدرجة 14 إلى الدرجة رقم 10، بين أكبر 20 مصرفاً في المنطقة من حيث القيمة السوقية. 
وبلغت القيمة السوقية للبنك عند نهاية العام الماضي، نحو 20.76 مليار دولار (76.3 مليار درهم)، وفقاً لبيانات ستاندرد آند بورز.  
وأشار تقرير المؤسسة الأميركية، إلى تحقيق بنك أبوظبي التجاري أرباحاً قدرها 2.39 مليار درهم خلال الربع الثالث، من واقع 1.94 مليار درهم، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2023، مدعومة بزيادة 49% في الدخل غير المرتبط بالفائدة وتكلفة المخاطر، التي تحسنت على أساس سنوي إلى 0.42% من 0.73%. 
وكجزء من استراتيجيته لتعزيز موقعه في السوق، قام البنك بفتح فرع جديد له في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن تجديد بنك الهلال الإسلامي، الفرع التابع له في كازاخستان، وتحويله إلى مركز مصرفي للشركات في منطقة وسط آسيا، بحسب ستاندرد آند بورز.
وبين التقرير أنه ومن بين البنوك التي تضمنتها القائمة، حل بنك أبوظبي الأول في المرتبة الرابعة، وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة السادسة، بينما عاد بنك دبي الإسلامي للدخول في القائمة في المرتبة 17 بقيمة سوقية تقدر بنحو 13.95 مليار دولار، بنسبة ارتفاع تصل لنحو 12.54%، بالمقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.
وتجدر الإشارة، إلى أن البنك، كان ضمن القائمة حتى نهاية الربع الثاني من العام 2024، محتلاً المرتبة العشرين.

بنك أبوظبي التجاري
أبوظبي
الإمارات
أبوظبي التجاري
ستاندرد آند بورز
آخر الأخبار
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة سكان غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تخفف معاناة النازحات في مراكز الإيواء
8 يناير 2025
أشخاص يسيرون قبالة مخبز بالعاصمة السورية دمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تجدد دعمها لعملية انتقال سياسي سلمي في سوريا
8 يناير 2025
أطفال نازحون يقفون في طابور للحصول على مياه الشرب في أحد مخيمات النازحين داخل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: نزوح 15 ألف يمني خلال ديسمبر
8 يناير 2025
طفلان قرب أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الإسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذيرات من توقف المرافق الصحية المتبقية في غزة
8 يناير 2025
دخان يتصاعد عقب قصف إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قطر: محادثات هدنة غزة تتواصل على «المستوى الفني»
8 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©