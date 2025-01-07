2.1 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصلت أسواق الأسهم المحلية أداءها الإيجابي، أمس، لتستمر ارتفاعات مؤشرات الأداء في كلا السوقين، خاصة في سوق دبي المالي الذي تجاوز مستوى 5200 نقطة وأغلق عند مستوى 5214 نقطة.

وشهدت الأسواق قفزة في قيمة التداولات، لتبلغ قيمتها الإجمالية 2.13 مليار درهم بعد تداول 825.13 مليون سهم.

وربحت القيمة السوقية لأسهم دبي، أمس، نحو 2.666 مليار درهم لتبلغ 913.555 مليار درهم مقارنة بنحو 910.889 مليار درهم في اليوم السابق، في حين خسرت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي نحو 4.35 مليار درهم لتصل إلى 2.963 تريليون درهم مقابل 2.968 تريليون درهم في اليوم السابق.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على ارتفاع بنسبة 0.11% وبمقدار 10.8 نقطة، ليغلق عند مستوى 9439.27 نقطة.

ومن أصل 94 شركة تم تداول أسهمها، انخفضت أسهم 29 شركة، بينما ارتفعت أسهم 43 شركة، وبقيت 22 على ثبات، فيما بلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.325 مليار درهم، شملت ما يزيد على 444.46 مليون سهم عبر 26133 صفقة.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 171.97 مليون درهم، وتلاه سهم «أبوظبي الأول» بقيمة 83.24 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بقيمة 81.25 مليون درهم، فيما تضمنت قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث كمية التداول «إشراق» بنحو 112.86 مليون سهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بقيمة 23.28 مليون سهم، ثم «لولو للتجزئة» بقيمة 21.74 مليون سهم.

وأظهرت بيانات السوق أن قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً شملت «مجموعة آرام» بنسبة 14.81%، ليغلق عند 2.17 درهم، وتلاه «هيلي القابضة» بنسبة 9.75% ليغلق عند 2.59 درهم، و«إشراق للاستثمار» بنسبة 5% ليغلق عند 0.357 درهم، وفي المقابل تضمنت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً «عمان والإمارات للاستثمار» بنسبة 9.89% ليغلق عند 0.41 درهم، وتلاه «البنك التجاري الدولي» بنسبة 5.32% ليغلق عند 0.729 درهم، و«الخليج الاستثمارية» بنسبة 4.84% ليغلق عند 4.52 درهم.

وفيما يخص الأسهم النشطة، فقد ارتفع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 4.1% ليغلق عند 14.2 درهم، و«الدار العقارية» بنسبة 0.89% ليغلق عند 7.96 درهم، وذلك بعد أن أكدت وكالة موديز تصنيفها الائتماني طويل الأجل للشركة عند درجة Baa2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ارتفع سهم «لولو للتجزئة» بنسبة 1.56% ليغلق عند 1.95 درهم، و«أبوظبي الوطنية للفنادق» بنسبة 2% ليغلق عند 0.586 درهم.



سوق دبي

وواصل المؤشر العام لسوق دبي المالي الارتفاع أمس بمقدار 23.23 نقطة، وبنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 5213.93 نقطة، وهو أعلى مستوى مسجل في مايو 2014.

وجاء ارتفاع المؤشر بعد ارتفاع أسهم 30 شركة، مقابل انخفاض أسهم 18 شركة وثبات أسهم 5 شركات، فيما زادت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات إلى 811.7 مليون درهم، بعد التعامل على 407.67 مليون سهم، من خلال تنفيذ 17257 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «طلبات» بقيمة تداولات 172.31 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بقيمة 145.8 مليون درهم، ثم «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 131.54 مليون درهم.

فيما جاء «طلبات» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 110.53 مليون سهم، وتلاه «شعاع كابيتال» بتداول 77.78 مليون سهم، ثم «دريك آند سكل» بتداول 31.72 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، أمس، «دبي للمرطبات» بنسبة 14.8% ليغلق عند 24.8 دراهم، و«الاستشارات المالية الدولية» بنسبة 10.5% إلى 4.91 درهم، و«اكتتاب» بنسبة 7.18% ليغلق عند 0.194 درهم.

وفي المقابل، تصدرت قائمة الأسهم المخفضة «الوطنية للتأمينات العامة» بنسبة 3.22%، ليغلق عند 4.5 درهم، وتلاه «تكافل الإمارات» بنسبة 2.94% ليسجل 1.32 درهم، ثم «المال كابيتال ريت» بنسبة 2.54% ليغلق عند 1.15 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 442.38 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 376.82 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 65.56 مليون درهم كمحصلة «شراء».

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» ما مقداره 79.55 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 573.85 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 494.3 مليون درهم.