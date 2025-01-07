الين الياباني يتراجع إلى أقل مستوياته منذ يوليو

طوكيو (د ب أ)

تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف، أمس، إلى أقل مستوياته منذ يوليو الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسة في العالم، حيث أرجع محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في اليابان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التدفقات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية ساهمت في تراجع العملة اليابانية.

ودفع تراجع الين وزير المالية الياباني كاتسونوبو ماتو إلى التحذير من احتمال تدخل السلطات لمواجهة التحركات المفرطة لسعر الصرف.

وبحلول الساعة الثالثة و10 دقائق بعد الظهر بتوقيت طوكيو، كانت نسبة تراجع الين 0.1% إلى 175.73 ين لكل دولار.

وقال أكيرا موروجا، كبير محللي الأسواق في أوزورا بنك: «ندخل العام الجديد، ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب إن.آي.إس.أيه.. بعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسة تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه مؤخراً».