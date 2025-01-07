مصر تحقق رقماً قياسياً في الحركة السياحية الوافدة خلال 2024

أعلن شريف فتحي وزير السياحة والآثار المصري، أن بلاده حققت رقما قياسيا في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024 باستقبالها 15.7 مليون سائح من مختلف الأسواق السياحية رغم الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقال فتحي، في بيان صادر عن وزارة السياحة اليوم بعد المشاركة في اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن ما حققته السياحة في مصر رغم الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة والمتغيرات في العالم بصفة عامة، جاء ثمرة مجهود جماعي يجب الحفاظ عليه.

واستعرض وزير السياحة والآثار المصري استراتيجية وزارته الحالية ومستهدفاتها لتطوير قطاع السياحة والآثار، والتي ترتكز على إبراز تنوع الإمكانيات والمقومات والأنماط السياحية والأثرية لدى مصر والتي تؤهلها لتكون المقصد السياحي الأول في العالم من حيث التنوع السياحي، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة لإعداد خريطة استثمارية موحدة بكافة فرص الاستثمار السياحي المتاحة والتسويق لها داخل وخارج مصر، كما توقع إضافة 40 ألف غرفة فندقية جديدة للطاقة الفندقية الموجودة حاليا على مستوى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد السعي إلى تطوير كل المنتجات والأنماط السياحية في مصر، وخلق أنماط سياحية جديدة وربط بعض المنتجات ببعضها، والعمل على تنفيذ خطة تسويقية متكاملة لهذه المنتجات.