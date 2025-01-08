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الذهب ينخفض ​​مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية وصعود الدولار

الذهب ينخفض ​​مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية وصعود الدولار
8 يناير 2025 10:32

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار بعد أن أشارت بيانات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة هذا العام.

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وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2648.16 دولار للأوقية، عند الساعة 0308 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2662.30 دولار.

وزاد الدولار وبلغ العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في ثمانية أشهر بعد أن أشارت البيانات أمس الثلاثاء إلى قوة الاقتصاد الأميركي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 30.11 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 946.11 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 923.87 دولار.

المصدر: وكالات
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